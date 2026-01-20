Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 20 de enero

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

Corte avala no revisar sentencias de extintas Salas; Lenia se impone y conserva párrafo para reabrir cosa juzgada

Grecia Quiroz se dice dispuesta a ser investigada por el homicidio de Carlos Manzo; califica acusaciones como “absurdas”

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Semarnat frena proyecto para ampliar el Puerto de Manzanillo; detecta riesgo permanente para manglares y especies marinas

Trump amaga con impuesto de 200% al vino y champán de Francia; es por el rechazo de Macron a integrar la Junta de Paz para Gaza

La UE anticipa una "respuesta firme" ante amenazas de Trump sobre Groenlandia; jefe de la OTAN promete mediar sobre el tema

Moscú.- El ministro de Exteriores de , Serguéi Lavrov, admitió este martes que no existen contactos con Estados Unidos para prolongar un año los límites al armamento estratégico contemplados por el START III, el último aún vigente entre ambos países y que expira el 4 de febrero próximo.

"No existen contactos concretos sobre este asunto entre especialistas de ambos países", dijo el funcionario ruso en su conferencia de prensa tradicional de principios de año.

Subrayó que Washington ha expresado sólo en la prensa su intención de abrir "nuevas negociaciones sobre estabilidad estratégica y se menciona a China".

Con todo, recordó que Moscú "respeta" la postura de Beijing, que consiste en asegurar que Rusia y EU superan con creces al gigante asiático en materia de arsenales nucleares, por lo que "no ve la necesidad de participar en tales negociaciones".

Lavrov añadió que, si se trata de incluir a más firmantes en un futuro tratado de desarme estratégico, habría que tener en cuenta los arsenales de dos países aliados militarmente de EU como Francia y el Reino Unido.

Mientras que -resaltó- rusos y chinos no han forjado nunca una "alianza militar".

"Buena ida" prolongar el tratado de desarme nuclear, dice Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso en septiembre de 2025 a su colega estadounidense, Donald Trump, prolongar por un plazo de 12 meses el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), iniciativa que éste calificó de "buena idea".

A su vez, calificó de paso "erróneo" y "corto de miras" desde "muchos puntos de vista" una posible renuncia definitiva de Washington al tratado, que fue firmado en abril de 2010 por los entonces presidentes estadounidense, Barack Obama, y ruso, Dmitri Medvédev.

Varios altos funcionarios rusos como el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, han advertido del riesgo de una posible escalada nuclear si no se prolonga el START.

Al proponer su prolongación, Putin aseguró que esa medida "solo será viable con la condición de que EU actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión".

Rusia suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las instalaciones rusas.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de mil 550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

A su vez, Putin aseguró que Rusia sólo se planteará reanudar en un polígono ártico (Nueva Zembla) los ensayos nucleares suspendidos por la URSS en 1990 si Washington vuelve a realizar dichas pruebas.

