🔴En Vivo: Sheinbaum celebra primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; sigue aquí la cobertura

Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

Casos de violación tumultuaria se disparan en CDMX

La Chokiza: grupo criminal con “disfraz” altruista

Omar Bravo es detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual contra menor de edad

Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y prevén que evolucione a huracán

Embajador de EU en México celebra detención de operador del Tren de Aragua; "esto es bueno para la gente mexicana"

Embajada de México en Israel revisa acceso a comida y agua de 6 mexicanos detenidos en Ketziot

Familia de Carlos Pérez Osorio difunde mensaje del mexicano detenido en Israel; cuestionan circunstancias del escrito

Ministro Arístides Guerrero utiliza IA como herramienta complementaria en la Corte; pide usarla responsablemente

Morir en la arena: adelanto editorial de la nueva novela de Leonardo Padura

De cara a la oscuridad: reseña de La palabra más monstruosa de Marlene Navarro Guevara

Washington. El presidente de EU, , dio señas este domingo de estar dispuesto a considerar la propuesta de su homólogo ruso, , de extender por un año el START III, el último tratado de aún vigente entre ambas potencias, previsto para expirar el 5 de febrero de 2026.

"Me parece una buena idea", respondió escueto Trump a preguntas de periodistas en la , antes de marcharse a la cercana Virginia para participar en una celebración por los 250 años de la Marina de EU.

El mandatario no añadió detalles acerca de negociaciones actuales o futuras sobre una prolongación del pacto, propuesta por Putin el pasado 22 de septiembre.

"Rusia está dispuesta después del 5 de febrero de 2026 a seguir por espacio de un año, ateniéndose a las limitaciones contempladas por el START III", dijo el presidente ruso durante una reunión televisada del .

Sin embargo, Putin entonces matizó que esa medida "solo será viable con la condición de que EU actúe de manera análoga y no dé pasos que minen o destruyan la actual equivalencia de potenciales de disuasión".

El mandatario ruso calificó de paso "erróneo" y "corto de miras" desde "muchos puntos de vista" la posible renuncia definitiva de EU al tratado, firmado en abril de 2010 por los entonces presidentes estadounidense, , y ruso, .

En los últimos meses, Rusia ha advertido en varias ocasiones que se acababa el tiempo para renovar el START III, también conocido como Nuevo START.

Putin suspendió la aplicación del tratado, aunque no llegó a denunciarlo, el 21 de febrero de 2023, tras lo que los especialistas occidentales no han podido inspeccionar las .

El tratado limita el número de, con un máximo de mil 550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

A pesar de la inicial cercanía a desplegada por Trump, que llegó al poder en enero pasado con la promesa de poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, el estadounidense ha dado un giro en su posición, frustrado por la negativa de Putin a detener los sobre territorio ucraniano.

Ambos líderes se vieron cara a cara en agosto durante una cumbre en Alaska, de la que no salieron acuerdos concretos para un que derive en el alto definitivo en las hostilidades.

