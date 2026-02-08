Más Información

Londres. , jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, anunció este domingo su renuncia, por haber "aconsejado" al jefe de gobierno laborista nombrar a Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus relaciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El gobierno de Starmer está sumido en una crisis sin precedentes luego de las últimas revelaciones sobre las relaciones entre el exembajador y Epstein.

"Tras una madura reflexión, decidí renunciar al gobierno. El nombramiento de Peter Mandelson fue un error (...) Aconsejé al primer ministro este nombramiento y asumo la responsabilidad", anunció McSweeney en una declaración escrita entregada a la BBC.

Starmer nombró a Mandelson exministro laborista y comisario europeo en diciembre de 2024; puesto estratégico con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, lo destituyó en septiembre de 2025 tras la publicación de documentos del caso Jeffrey Epstein, los cuales mostraron la magnitud de la relación entre ambos.

Nuevos documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relanzaron la polémica al revelar que Mandelson entregó información que podía beneficiar en los negocios a Epstein, especialmente cuando era ministro en el gobierno de Gordon Brown entre 2008 y 2010.

La policía británica abrió una investigación y allanó el viernes dos lugares relacionados con Mandelson, en el suroeste de Inglaterra y en Londres.

Esta semana, Starmer afirmó que lamenta haber nombrado a Mandelson y se disculpó ante las víctimas de Epstein, pero aseguró que no conocía la magnitud de los vínculos entre el exembajador y el delincuente estadunidense, quien se suicidó en prisión en 2019.

En Downing Street, McSweeney era considerado como el estratega del poder laborista, brazo derecho de Starmer.

La renuncia de McSweeney coincide con un anuncio de la cancillería británica de que está revisando la indemnización dada a Mandelson tras su despido.

Había sido nombrado en octubre de 2024, tres meses después del regreso al poder de los laboristas, tras ser el director general de su exitosa campaña.

cdm/LL

