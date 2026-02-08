Berlín. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este domingo que a mediados de febrero comenzará la fabricación de drones ucranianos en Alemania, y que su país contará con 10 centros en Europa para la exportación de sistemas de Defensa.

“A mitad de febrero, veremos nuestros drones ser producidos en Alemania. Yo recibiré el primer dron”, afirmó Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, donde indicó que también hay “líneas de producción en el Reino Unido”.

“Hoy, la seguridad de Europa se basa en la tecnología de drones”, planteó Zelensky, que destacó que la aviación es uno de los “sectores más prometedores para invertir en Ucrania”.

“Actualmente, contamos con 450 empresas que fabrican drones. De ellas, entre 40 y 50 son líderes”, adujo, antes de señalar que la industria de fabricación de esos sistemas, pese a ser nueva, es la “más grande que hay en Ucrania” y acapara mucho interés inversor.

El presidente ucraniano realizó estas afirmaciones al señalar, en el marco de un encuentro con profesores y estudiantes del Instituto de Aviación de Kiev, que en 2026 comenzarán las exportaciones industriales de Defensa de Ucrania a través de diez centros de exportación, que se encontrarán en los países bálticos y en el norte de Europa.

El pasado mes de noviembre, Zelensky indicó que Ucrania abriría dos oficinas para la venta de armas en Berlín y Copenhague, capitales de dos de los países europeos (Alemania y Dinamarca) que más ayuda militar han prestado al país invadido por Rusia.

