Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Un nuevo hogar para monos araña

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Berlín. El presidente de Ucrania, , anunció este domingo que a mediados de febrero comenzará la fabricación de ucranianos en , y que su país contará con 10 centros en Europa para la exportación de sistemas de Defensa.

“A mitad de febrero, veremos nuestros drones ser producidos en Alemania. Yo recibiré el primer dron”, afirmó Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, donde indicó que también hay “líneas de producción en el Reino Unido”.

“Hoy, la seguridad de Europa se basa en la tecnología de drones”, planteó Zelensky, que destacó que la aviación es uno de los “sectores más prometedores para invertir en ”.

“Actualmente, contamos con 450 empresas que fabrican drones. De ellas, entre 40 y 50 son líderes”, adujo, antes de señalar que la de fabricación de esos sistemas, pese a ser nueva, es la “más grande que hay en Ucrania” y acapara mucho interés inversor.

El presidente ucraniano realizó estas afirmaciones al señalar, en el marco de un encuentro con profesores y estudiantes del Instituto de Aviación de , que en 2026 comenzarán las exportaciones industriales de Defensa de Ucrania a través de diez centros de exportación, que se encontrarán en los países bálticos y en el norte de Europa.

El pasado mes de noviembre, Zelensky indicó que Ucrania abriría dos oficinas para la venta de armas en Berlín y Copenhague, capitales de dos de los países europeos (Alemania y Dinamarca) que más ayuda militar han prestado al país invadido por .

