Los japoneses comenzaron a votar el domingo en unas elecciones legislativas anticipadas que se espera que consagren al partido la primera ministra Sanae Takaichi, una ultraconservadora respaldada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Está previsto que las urnas cierren a las 20H00 (11H00 GMT), y poco después se anunciarían las proyecciones de los medios basadas en resultados parciales.

Takaichi, de 64 años, se convirtió en octubre en la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno japonés, y convocó elecciones anticipadas para intentar capitalizar su popularidad inicial.

Las encuestas de opinión sugieren que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, que ha gobernado casi sin interrupciones durante décadas, ganará fácilmente más de los 233 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la poderosa cámara baja, de 465 miembros.

Impulsada por un inicio de mandato en estado de gracia, la dirigente nacionalista prometió el sábado, durante un mitin electoral en Tokio ante miles de simpatizantes, hacer su país "más próspero y más seguro".

Gran admiradora de Margaret Thatcher, se comprometió a "pulsar el botón del crecimiento" en el archipiélago nipón.

En cuanto a la inmigración, los criterios "ya se han vuelto un poco más estrictos, para que los terroristas, pero también los espías industriales, no puedan entrar con facilidad", afirmó.

"Una "líder fuerte"

"El futuro es algo que debes construir con tus propias manos", expresó Takaichi en un video de campaña en YouTube.

"El PLD marcará el camino", agregó.

El 19 de enero, la primera ministra anunció la disolución de la Cámara Baja del Parlamento y, acto seguido, puso en marcha una histórica campaña relámpago de 16 días.

Aupada por una popularidad muy alta, incluso lo convirtió en un asunto personal, interpelando a los electores: "¿Está Takaichi capacitada para ser primera ministra? Quise dejar que decidiera el pueblo soberano".

Aunque han retrocedido ligeramente en las últimas semanas, su gobierno goza de índices de aprobación cercanos al 70%, muy por encima de los ejecutivos anteriores.

Llegada al poder el 21 de octubre, está a punto de ganar su apuesta y devolver al PLD una mayoría parlamentaria. Al menos eso es lo que pronostican los observadores.

Entre tanto, desde el otro lado del mundo, Trump respaldó días atrás a Takaichi como una "líder fuerte, poderosa y sabia, y alguien que realmente ama a su país".

El mandatario dijo que estaba "impaciente" por recibirla en la Casa Blanca el 19 de marzo.

Palabras "fáciles de entender"

Por ahora, el discurso firme sobre la inmigración de Takaichi también parece haber dejado sin margen de maniobra al partido populista "Sanseito", centrado en el lema "los japoneses primero".

"Las palabras que utiliza son fáciles de entender", explicó a la AFP Mikitaka Masuyama, profesor de política japonesa en el Instituto Nacional de Estudios sobre Políticas (GRIPS).

Su predecesor, Shigeru Ishiba, "tenía muchas ideas, pero hablaba como un académico". Más allá de su figura, el tema de esta campaña ha sido, sobre todo, el bolsillo de los japoneses.

