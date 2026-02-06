Más Información
VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio
En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"
Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas
FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación
Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional
Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo
Joven muere ahogado en Zacatecas durante reto de cruzar nadando aguas fangosas; sus amigos no lo ayudaron y huyeron
UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes
TikTok Shop gana participación de mercado en el comercio electrónico en México; se multiplica número de vendedores
Rescatan al empresario Gerardo Arredondo Hernández en Juventino Rosas, Guanajuato; comando lo secuestró en Salamanca
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que no se disculpará por video racista sobre los Obama; "no cometí ningún error", respondió, y agregó que "soy el presidente menos racista que han tenido en mucho tiempo".
Al hablar con la prensa a bordo del Air Force One, rumbo a Mar-a-Lago, Florida, dijo que "no lo vi completo. Revisé la primera parte (del mensaje). En realidad, trataba sobre el fraude electoral y las máquinas: lo corrupto y repugnante que es. Luego se lo di a la gente; en general, lo revisarían todo, pero supongo que alguien no lo hizo y lo publicó. Y lo bajamos". Al cuestionarle si condena las partes racistas del video, respondió: "por supuesto".
La publicación del jueves en la noche fue eliminada el viernes y se atribuyó a un error de un miembro del personal de la Casa Blanca.
Lee también ONG alertan sobre una "escalada" de represión en Cuba; vinculan acciones a la presión de EU
Líderes de derechos civiles y senadores republicanos veteranos criticaron la publicación por el trato al primer presidente y la primera dama afroestadounidenses de la nación. La eliminación, una rara admisión de un error por parte de la Casa Blanca, se produjo horas después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, restara importancia a lo que describió “falsa indignación” por la publicación. Tras las llamadas para que fuera eliminado por ser racista —incluidas de republicanos— la Casa Blanca dijo que un miembro del personal había publicado el video por error y que había sido retirado.
Casi todo el clip de 62 segundos, que formó parte de las docenas de publicaciones que Trump hizo en Truth Social durante la noche, parece ser de un video conservador que alega manipulación deliberada de las máquinas de votación en estados reñidos mientras se contaban los votos presidenciales de 2020. En el segundo 60 aparece una escena rápida de dos primates, con los rostros sonrientes de los Obama superpuestos.
Lee también EU busca acelerar deportación del pequeño Liam Conejo, reporta el NYT; acusan que moción es una represalia
Las imágenes fueron tomadas de un video más largo, previamente circulado por un influyente creador de memes derechista. Muestra a Trump como el “Rey de la Jungla” y representa a varios líderes demócratas como animales, incluyendo a Joe Biden, quien es blanco, como un primate comiendo un plátano.
Archivos Epstein: Princesa de Noruega pide disculpas por vínculos con el exfinanciero; "necesita tiempo para ordenar sus pensamientos"
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]