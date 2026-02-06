Más Información

El presidente estadounidense, , declaró que no se disculpará por video racista sobre los Obama; "no cometí ningún error", respondió, y agregó que "soy el presidente menos racista que han tenido en mucho tiempo".

Al hablar con la prensa a bordo del Air Force One, rumbo a Mar-a-Lago, Florida, dijo que "no lo vi completo. Revisé la primera parte (del mensaje). En realidad, trataba sobre el fraude electoral y las máquinas: lo corrupto y repugnante que es. Luego se lo di a la gente; en general, lo revisarían todo, pero supongo que alguien no lo hizo y lo publicó. Y lo bajamos". Al cuestionarle si condena las partes racistas del video, respondió: "por supuesto".

La publicación del jueves en la noche fue eliminada el viernes y se atribuyó a un error de un miembro del personal de la

Líderes de derechos civiles y senadores republicanos veteranos criticaron la publicación por el trato al primer presidente y la primera dama afroestadounidenses de la nación. La eliminación, una rara admisión de un error por parte de la Casa Blanca, se produjo horas después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, restara importancia a lo que describió “falsa indignación” por la publicación. Tras las llamadas para que fuera eliminado por ser racista —incluidas de republicanos— la Casa Blanca dijo que un miembro del personal había publicado el video por error y que había sido retirado.

Casi todo el clip de 62 segundos, que formó parte de las docenas de publicaciones que hizo en Truth Social durante la noche, parece ser de un video conservador que alega manipulación deliberada de las máquinas de votación en estados reñidos mientras se contaban los votos presidenciales de 2020. En el segundo 60 aparece una escena rápida de dos primates, con los rostros sonrientes de los superpuestos.

Las imágenes fueron tomadas de un video más largo, previamente circulado por un influyente creador de memes derechista. Muestra a Trump como el “Rey de la Jungla” y representa a varios líderes demócratas como animales, incluyendo a Joe Biden, quien es blanco, como un primate comiendo un plátano.

