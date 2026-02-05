Washington. La Casa Blanca lanzó este jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el costo de los fármacos recetados en Estados Unidos.

"Estamos aquí esta noche para celebrar el lanzamiento de una de las iniciativas de atención médica más transformadoras de todos los tiempos. Nunca ha habido nada igual", afirmó Trump durante el acto de presentación de la plataforma, celebrado en Washington.

De acuerdo con el mandatario, TrumpRx funcionará como un portal que conectará directamente a los pacientes con compañías farmacéuticas dispuestas a vender determinados medicamentos a personas que paguen en efectivo y prescindan del seguro médico, según explicó la Casa Blanca.

La iniciativa busca ofrecer precios reducidos mediante la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución.

Entre los medicamentos disponibles a través de este sistema figuran algunos de los más demandados del mercado, incluidos los fármacos contra la obesidad Zepbound y Wegovy, que podrán adquirirse con descuentos mediante acuerdos directos con los fabricantes.

JUST UNVEILED: TrumpRx 💊@POTUS just announced a new measure that will offer discounted prescription drugs directly to American patients.



When it comes to making health care more affordable for all Americans, Republicans are leading the charge 🇺🇸 pic.twitter.com/TcbkFOaZ0c — Energy and Commerce Committee (@HouseCommerce) February 6, 2026

La plataforma es un pilar central de la estrategia de Trump para supuestamente contener el alto costo de los medicamentos recetados.

La Administración sostiene que TrumpRx ampliará las opciones para los consumidores, aunque expertos y grupos del sector sanitario han señalado que su impacto dependerá del número de farmacéuticas que se sumen al programa y del alcance real de los descuentos ofrecidos.

Esta plataforma surgió desde el ala republicana entre una disputa por la aprobación del Obamacare, la ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), una ley aprobada en 2010 por el Gobierno de Barack Obama, que generó disputa legislativa en 2025 entre ambos partidos.

