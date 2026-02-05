Más Información
Extorsión, cobros excesivos, amenazas y actitud prepotente: así era la manera de "gobernar" del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos
Detienen en Nogales, Sonora, a “El Nido”, presunto líder de red de tráfico de drogas sintéticas; era buscado por la DEA
Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde
Tribunal de Disciplina Judicial inhabilita a 16 servidores públicos del PJF; son señalados de violencia y acoso laboral
Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas
"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde tras captura de alcalde de Tequila; "no hay pactos de impunidad", sostiene
Por el Super Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación
Washington. La Casa Blanca lanzó este jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el costo de los fármacos recetados en Estados Unidos.
"Estamos aquí esta noche para celebrar el lanzamiento de una de las iniciativas de atención médica más transformadoras de todos los tiempos. Nunca ha habido nada igual", afirmó Trump durante el acto de presentación de la plataforma, celebrado en Washington.
De acuerdo con el mandatario, TrumpRx funcionará como un portal que conectará directamente a los pacientes con compañías farmacéuticas dispuestas a vender determinados medicamentos a personas que paguen en efectivo y prescindan del seguro médico, según explicó la Casa Blanca.
Lee también Gobierno de Trump reporta más de 4 mil inmigrantes detenidos en Minneapolis; organizaciones cuestionan arrestos de menores
La iniciativa busca ofrecer precios reducidos mediante la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución.
Entre los medicamentos disponibles a través de este sistema figuran algunos de los más demandados del mercado, incluidos los fármacos contra la obesidad Zepbound y Wegovy, que podrán adquirirse con descuentos mediante acuerdos directos con los fabricantes.
La plataforma es un pilar central de la estrategia de Trump para supuestamente contener el alto costo de los medicamentos recetados.
Lee también "Epstein conspiró contra mí", dice Trump; pide "pasar página" del escándalo
La Administración sostiene que TrumpRx ampliará las opciones para los consumidores, aunque expertos y grupos del sector sanitario han señalado que su impacto dependerá del número de farmacéuticas que se sumen al programa y del alcance real de los descuentos ofrecidos.
Esta plataforma surgió desde el ala republicana entre una disputa por la aprobación del Obamacare, la ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), una ley aprobada en 2010 por el Gobierno de Barack Obama, que generó disputa legislativa en 2025 entre ambos partidos.
Autoridades hallan sangre en casa de Nancy Guthrie; FBI ofrece recompensa por madre de la periodista, Savannah Guthrie
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]