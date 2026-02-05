El año pasado, a la par del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el valor de las ventas de crudo de México a Cuba se redujo 17%, de acuerdo con cifras de Pemex.

Ayer, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de la empresa estatal, Víctor Rodríguez Padilla, informó que en todo 2025 se enviaron hidrocarburos a la isla por un total de 496 millones de dólares.

Ese resultado representa una caída de 104 millones de dólares o 17% respecto a las ventas por 600 millones de dólares que México hizo a la Cuba en 2024, de acuerdo con datos entregados por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

A la par, el gobierno mexicano ha dificultado el rastreo de la información incluso en Estados Unidos, en donde tiene que reportar los datos a inversionistas conforme a la ley, porque ha colocado deuda en ese país para financiar su gasto corriente y de capital.

En la SEC, Pemex ha reportado que, desde julio de 2023, a través de la subsidiaria Gasolinas Bienestar, ha enviado crudo y derivados del petróleo al gobierno cubano.

“Las ventas de Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. se realizan mediante contratos denominados en pesos mexicanos a las tasas vigentes del mercado. Contamos con procedimientos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la legislación aplicable”, informa cada trimestre con un rezago de meses en EU.

La información que publica en la SEC no se comparte en México.

EL UNIVERSAL solicitó desde septiembre pasado información específica sobre los contratos y transferencias que ha realizado la subsidiaria para identificar si Cuba ha pagado a México. No obstante, en su respuesta, la Federación dijo que esa instancia no está obligada a aportar información.

“Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., es una empresa filial de Petróleos Mexicanos que, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, se encuentra constituida como una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia (...)”, declaró la empresa en septiembre de 2025.

“No es por su carácter de empresa paraestatal o privada que se deba entregar la información, sino porque esta razón social recibe y/o ejerce recursos públicos”, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, respecto a la respuesta de Pemex.