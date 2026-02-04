Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, condenó un recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a la Isla y señaló más "asfixia" económica ante la medida del presidente Donald Trump de amagar a otros países sobre el envío de petróleo.

En reunión virtual con la Directiva de Egresados mexicanos de Cuba el martes, el diplomático cubano también condenó la agresión contra Venezuela, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Enfatizó Martínez Enríquez que las amenazas y recrudecimiento del bloqueo contra Cuba han tenido su máxima expresión y efectos extraterritoriales con la nueva orden ejecutiva emitida por el mandatario estadounidense.

"Esta orden ejecutiva persigue asfixiar aún más económicamente al pueblo cubano, al prohibir a terceros países comerciar libremente -en este caso combustibles-con la Isla, con pena de que se le impongan aranceles adicionales en sus relaciones comerciales con el Imperio norteño", dijo la embajada.

Este día, el embajador fue recibido en la Cancillería por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, con quién compartió "apreciaciones sobre el escenario internacional con muchas coincidencias".

"Agradecimos la solidaridad de México con Cuba", dijo el diplomático cubano.

"Recordamos como en nuestra calidad de Estados Parte del Tratado de Tlatelolco hemos trabajado por un mundo libre de armas nucleares", dijo el subsecretario Ochoa.

