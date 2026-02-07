Más Información

En una celebración privada realizada el viernes 6 de febrero en San Francisco, se presentó ante celebridades e invitados especiales y, lejos de limitarse a interpretar su repertorio, su líder Billie Joe Armstrong aprovechó el escenario para lanzar un fuerte mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas .

El intérprete de “Holiday”, sin pelos en la lengua, se dirigió directamente a los agentes:“Esto va dirigido a ICE, dondequiera que estén. Dejen ese trabajo de mierda que tienen”.

El comentario fue recibido con aplausos y gritos por el público reunido en Pier 29, en el Embarcadero. Sin embargo, los videos del momento que circularon en redes sociales también generaron críticas y reacciones divididas.

Armstrong continuó su discurso al asegurar que, más tarde, la Agencia será abandonada por figuras clave de la administración del presidente, responsables de las duras políticas migratorias:“Porque cuando esto termine, y terminará en algún momento, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance y Donald Trump los van a dejar como a un mal hábito. ¡Pasen de este lado de la línea!”.

No es la primera vez que Green Day comparte su postura contra el acoso, la persecución y las muertes que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, así como contra los discursos conservadores que respaldan estas políticas.

El mensaje llega en un momento particularmente tenso, a horas del Super Bowl, cuyo espectáculo de medio tiempo será encabezado por , una elección de la NFL que generó el disgusto de Donald Trump. Además, la banda se presentará el domingo 8 de febrero en la ceremonia de apertura, alrededor de las 17:00 horas, previo al inicio del partido.

Green Day modificó la letra de sus canciones

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Green Day también modificado, durante la velada, la letra de algunas de sus canciones para continuar sus mensajes políticos.

En “American Idiot”, la frase original “No soy parte de una agenda redneck” fue cambiada por “No soy parte de la agenda MAGA”, en referencia al lema de campaña de Trump, Make America Great Again.

En “Holiday”, Armstrong interpretó la línea “El representante de la isla Epstein tiene la palabra”, en lugar de la original “El representante de California tiene la palabra”. Asimismo, la banda dedicó algunos temas a Minneapolis, ciudad donde se han intensificado las acciones de ICE y donde el mes pasado murieron Renée Good y Alex Pretti.

