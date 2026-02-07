La dinastía de los Fernández sigue creciendo, Vicente Fernández Jr., el hijo mayor del cantante Vicente Fernández, le dio la bienvenida a su hija Isabella Fernández, él y su esposa Mariana González anunciaron la noticia en sus redes, se esperaba que la bebé naciera el 17 de febrero, el mismo día en el que nació su abuelo Chente, sin embargo el alumbramiento se adelantó.

Vicente Fernández Jr., de 62 años, ya es papá de cuatro hijos; hace unos días se celebró junto a Mariana, de 42 años, el baby shower de Isabella, al que asistió María del Refugio, mejor conocida como "Cuquita", quien ya cuenta con nueve nietos, así como con varios bisnietos.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González compartieron las primeras fotos de su hija en redes con música de Chente, temas como "Un millón de primaveras" y "Hermoso cariño".

Vicente Fernández Jr. recibe a su hija Isabella.





Ella es Isabella, la nueva nieta del fallecido cantante Vicente Fernández. Foto: Instagram marianagp01

Nietos de Vicente Fernández

Vicente Fernández tuvo 11 nietos fruto de sus tres hijos biológicos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro; la gran familia incluye también a 5 bisnietos.

Por parte de Vicente Fernández Jr. (hijo mayor):

Vicente Fernández (nieto)

Ramón Fernández

Sissi Fernández

Fernanda Fernández

Isabella Fernández

Por parte de Alejandro Fernández (“El Potrillo”):

Alex Fernández

Camila Fernández

América Fernández

Emiliano Fernández

Valentina Fernández

