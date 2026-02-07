Más Información

Beneficiarios de Jóvenes Creadores denuncian falta de pago

Beneficiarios de Jóvenes Creadores denuncian falta de pago

Analizan similitudes entre el Juego de Pelota y la Danza de los Voladores

Analizan similitudes entre el Juego de Pelota y la Danza de los Voladores

El GuggenSITO, un museo inflable para ser intervenido

El GuggenSITO, un museo inflable para ser intervenido

ART BASEL QATAR, nuevo puente cultural de Medio Oriente con el mundo

ART BASEL QATAR, nuevo puente cultural de Medio Oriente con el mundo

UNAM y yo: Un breve recorrido

UNAM y yo: Un breve recorrido

Fallece Marcela Romero, pionera de la narración oral y formadora de generaciones

Fallece Marcela Romero, pionera de la narración oral y formadora de generaciones

La sigue creciendo, Vicente Fernández Jr., el hijo mayor del cantante Vicente Fernández, le dio la bienvenida a su hija Isabella Fernández, anunciaron la noticia en sus redes, se esperaba que la bebé naciera el 17 de febrero, el mismo día en el que nació su abuelo Chente, sin embargo el alumbramiento se adelantó.

Vicente Fernández Jr., de 62 años, ya es papá de cuatro hijos; hace unos días se celebró junto a Mariana, de 42 años, , al que asistió María del Refugio, mejor conocida como "Cuquita", quien ya cuenta con nueve nietos, así como con varios bisnietos.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González compartieron las primeras fotos de su hija en redes con música de Chente, temas como "Un millón de primaveras" y "Hermoso cariño".

Lee también:

Vicente Fernández Jr. recibe a su hija Isabella.
Vicente Fernández Jr. recibe a su hija Isabella.


Ella es Isabella, la nueva nieta del fallecido cantante Vicente Fernández. Foto: Instagram marianagp01
Ella es Isabella, la nueva nieta del fallecido cantante Vicente Fernández. Foto: Instagram marianagp01

Nietos de Vicente Fernández

Vicente Fernández tuvo 11 nietos fruto de sus tres hijos biológicos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro; la gran familia incluye también a 5 bisnietos.

Por parte de Vicente Fernández Jr. (hijo mayor):

  • Vicente Fernández (nieto)
  • Ramón Fernández
  • Sissi Fernández
  • Fernanda Fernández
  • Isabella Fernández

Por parte de (“El Potrillo”):

  • Alex Fernández
  • Camila Fernández
  • América Fernández
  • Emiliano Fernández
  • Valentina Fernández

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]