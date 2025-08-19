Después de varias semanas de rumores, Mariana Rodríguez y Vicente Fernández Jr. confirmaron que están a la espera de su primer hijo juntos.

La pareja hizo uso de las redes sociales para dar a conocer la noticia y compartir su inmensa felicidad con el resto del mundo:

"Un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”, escribieron.

Lee también Mariana González confiesa que tiene una relación abierta con Vicente Fernández Jr

La influencer explicó que, aunque sabían que se convertirían en padres desde hace ya varios meses, decidieron esperar para gritarlo a los cuatro vientos y, ahora que todo marcha de maravilla, ese momento ha llegado:

"Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, escribió.

Junto al anuncio, la pareja publicó un emotivo video en el que no sólo se pueden apreciar las primeras fotografías del bebé (gracias a un ultrasonido en tercera dimensión), también anunciaron la fecha de nacimiento: febrero del 2026.

Este bebé es el primero del matrimonio; sin embargo, ambos ya son padres por separado. El hijo del "Charro de Huentitán" tiene cuatro hijos de un matrimonio anterior; mientras que Mariana es madre de dos jóvenes.

Así ha sido la historia de amor de la pareja

Vicente Fernández Jr. y Mariana González, viven un cuento de hadas que inició en 2020, cuando se conocieron a través de las redes sociales.

Fernández, mediante un mensaje directo, se declaró fan de la empresaria y tras varios días de comunicación, decidieron conocerse. A pesar de la diferencia de edad (19 años), el flechazo fue inmediato y para abril de ese mismo mes, confirmaron su noviazgo.

Desde ese momento, han compartido llenado las redes sociales con románticas fotografías y halagos el uno por el otro; aunque también han enfrentado fuertes críticas.

Para noviembre del 2023, los novios decidieron dar el siguiente paso en su relación y se casaron en una espectacular ceremonia a la que asistió el famoso hermano de Vicente, Alejandro Fernández.

Lee también Así se celebró la lujosa boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González