Mariana González y Vicente Fernández Jr. están listos para recibir a Isabella, su primera hija en común por lo que, este fin de semana, celebraron su baby shower el que, si bien, hubo algunas ausencias familiares, también hubo presencias muy significativas, como es el caso de Doña Chuquita Abarca, madre del futuro padre.

La familia Fernández estuvo de celebración, este domingo -18 de enero- festejó "El circo de Isabella", temática con la que se llevó a cabo el baby shower de la bebé que esperan Vicente Jr. y su esposa Mariana.

Contra todo pronóstico, y luego de más de dos años de matrimonio, la pareja ha demostrado el gran amor que se profesa y que, hoy, los une más que nunca, como aseveró Mariana, quien afirma que la espera de su bebé la ha unido de forma distinta al hijo de "el Charro de Huentitán".

El baby shower se llevó a cabo en el rancho de don Vicente Fernández, mejor conocido como "Los tres potrillos", al que se dieron cita los más allegados a la pareja, entre ellos doña Cuquita, Alex Fernández y su esposa Alexa.

Alex Fernández y su esposa Alexa en el baby shower de Isabella. Foto: Instagram

Cuquita se dijo dichosa de recibir a su doceava nieta y, la primera hija de Vicente Jr., desde hace 29 años, cuando nació Ramón, el hijo más joven del cantante.

Aunque Ramón, ni sus otros tres hermanos, Vicente III, Sissy y Fernanda asistieron al baby shower.

De los hijos de Vicente Jr, sólo Ramón ha expresado estar distanciado de su progenitor, aparentemente, porque este no estaría apoyándolo en su intento por impulsar su carrera como cantante.

Ramón ha sido frontal al aseverar que se mantiene muy al margen del proceso de gestación de Mariana, la nueva esposa de su padre.

Uno de los pormenores que la pareja ha compartido de forma pública es que, posiblemente, Isabella nazca el mismo día que don Vicente, el 17 de febrero, fecha en que, este año, el cantante estaría cumpliendo 85 años.

Y, si bien, es una idea que entusiasma a la futura madre y al futuro madre, en una entrevista para Telemundo, Cuquita mostró resistencia a ese hecho, pues ella desea que siga siendo una fecha exclusiva de su marido, por lo que ya advirtió a Mariana y a Vicente que, si Isabella nace ese día, la misa por el aniversario de don Vicente se seguirá celebrando como una prioridad.

Cuquita Abarca en el baby shower de Isabella, su futura nieta. Foto: Instagram

