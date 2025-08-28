Más Información

da más detalles acerca de la nueva etapa que comparte con su esposa, , y revela que el bebé que esperan es una . La emoción que lo embarga es tal que, afirma que ni el dolor que supuso revertir la vasectomía que tenía, fue mayor que su deseo por formar una familia con su actual esposa.

En entrevista con "Venga la alegría", el hijo de Chente Fernández dio a conocer el sexo del bebé que espera su esposa Mariana.

"La novedad que es niña", dijo Vicente hijo, afirmó que, por ese motivo, vestía sudadera y gorra rosa al momento de la entrevista. "Por eso ando de rosita".

El hecho de que el alumbramiento culminará a través de una cesárea -dijo Jr.-, posibilitará que la pareja programe la fecha en que quieren recibir a su pequeña, por lo que han coincidido en que les gustaría que su hija nazca el mismo día que don Vicente, el 17 de febrero.

"Si Dios quiere, como está programado todo y, como es cesárea, la fecha es el 17 de febrero, el día de su cumpleaños", señaló.

También habló del dolor del proceso de deshacer la vasectomía a la que sometió hace años, luego de tener a sus cuatro hijos, fruto de su primer matrimonio: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

"Tuvieron que hicieron una extracción que, la verdad, fue muy dolorosa, pero vale la pena; se hizo una inseminación in vitro, a Mariana le sacaron un óvulo, a mí semen, se hizo el producto y se programó fecha para la implantación", profundizó.

Vicente contó que Mariana está por alcanzar los cinco meses de embarazo; su esposa -contó- se encuentra muy dichosa y atenta a las instrucciones de sus doctores, quienes la acompañan paso a paso con recomendaciones de alimentación y cuidados generales.

"Bendito sea Dios, vamos para el quinto mes, en cuestión de alimentación, va muy bien, muy emocionados, cuidando cada día, cada paso, lo que nos dice los doctores", expresó.

