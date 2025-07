Mara Patricia Castañeda recuerda cómo fue ser la nuera de Vicenter Fernádez, quien afirma que, a pesar de ser el gran cantante de ranchero que fue, era mu ysencillo y, cuando estaba en casa, se la pasaba viendo películas en ropa interior.

La periodista estuvo casada con Vicente Jr. por 14 años y, si bien, cuando la pareja puso fin a su matrimonio, la separación se dio un tanto atropellada, luego de que Mara se percatara que su esposo la tenía vigilada, a quien recuerda con mucho cariño es a su suegro.

En entrevista con Matilde Obregón, Castañeda confió que, lo más bonito que le dejó su primer matrimonio, fue haber tenido al "charro de Huentitán" como familia política, pues eso le permitió conocerlo como ser humano y no como el gran artista que entrevistó en el pasado.

"Agradezco esa oportunidad que me dio la vida porque conocí a don Chente, hasta en chones, lo conocí que una manera que no habría podido conocerlo de ningún otro modo, es un hombre que recuerdo con mucho cariño", dijo a Obregón.

De hecho, la comunicadora confió que, la sencillez de don Chente era tal que, cuando no tenía que portar el traje de charro, es su casa gustaba de estar en la comodidad de su sala, viendo películas sin ingún tipo de pose.

"Era muy simpático, le encantaba comer boca abajo, le encantaban los chocolates; tenía una pantalla enorme porque le encantaban las películas, en español y en inglés, comía boca abajo, le llevaba Silvia -la mujer que le cocinaba, en ese tiempo-, consomé de pollo, le encantaba comer a don Vicente", rememoró.

Tras su separación de Vicente Jr., la relación con su familia políticia continuó y, por años, siguió viéndose con algunos de los integrandes de la familia Fernández, de hecho, asevero que, en la actualidad, también tiene un trato cordial con su ex.

Sin embargo, en el momento que su relación se fracturó, Mara no quería saber más de Vicente Jr., quien no sólo le fue infiel, por más de un año, con una misma mujer, sino que la tenía vigilada, en su propia casa, con cámaras y micrófonos ocultos.

"Si te divorcias, es que ya no lo quieres volver a ver en tu vida, que no le deseas mal, pero hasta ahí, digo... con Vicente tengo muy buena relación, aunque no he hablado con él desde hace muchos años", aclaró.

Tras su divorcio, el cual se hizo efectivo en julio de 2015, a dos meses de que diera a conocer públicamente su ruptura, pasó alrededor de un año para que Mara Patricia volviera a enamorarse, de su ahora esposo, Iván Martínez, con quien se casó en 2022.

melc