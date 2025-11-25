Más Información

, habla del distanciamiento que existe con su padre, con quien no habla desde hace meses y, si bien, no quiso aclarar si, la ruptura de su relación se debió al embarazo de Mariana González, sí dijo que no cuenta con el apoyo de su progenitor, ahora que quiere dedicarse a la música.

El joven de 29 años, que se hace llamar "el disidente de la dinastía", estuvo como invitado en el podcast "¿De qué estás hecho?", en el que reveló que, por ahora, no tiene una relación cercana a su padre, por lo que prefirió abstenerse de cualquier tipo de opinión respecto al hijo que su progenitor espera.

"Yo, de eso, no me gustaría hablar, simplemente les deseos lo mejor; tengo meses que tengo de no hablar con mi papá, meses", expresó.

El joven, que como su padre -en algún momento- y su abuelo, ha decidido dedicar su vida a la música, indicó que está forjando su camino y su formación artística sin ningún tipo de apoyo de los integrantes de la familia Fernández.

"Cada quien su vida, cada quien sus familias, cada quien sus cosas, yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie y la gente piensa que la tengo", precisó.

Sin embargo, Ramón no se lamenta por esta situación, sino que busca, por sus propios medios destacarse como músico, a tal grado que, ya colabora con otras jóvenes promesas, como es el caso de Manuela, la hija de Alejandro Sanz, con la que ya ha compuesto dos canciones.

"Yo no puedo hablar por Manuela, lo que yo puedo decir es que escribimos dos canciones muy padres, muy bonitas y muy fuertes".

