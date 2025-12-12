Más Información

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

solía decir que veía su reflejo en . Fue la primera de sus nietos en confesarle que quería dedicarse a la música y, a partir de entonces, ambos forjaron un vínculo especial marcado por el canto.

A cuatro años de la muerte del “Charro de Huentitán”, quien falleció el 12 de diciembre, la hija de decidió honrar su memoria con un emotivo homenaje.

Días antes del aniversario luctuoso, la artista de 28 años compartió en redes sociales un fragmento de un video en el que interpreta “Volver, volver”, uno de los temas más emblemáticos de su abuelo. En las imágenes, Camila aparece vestida con un traje azul de charra y en varias ocasiones levanta la mirada al cielo mientras entona la canción.

“Miércoles de terapia musical”, escribió junto a la publicación, que rápidamente recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron el talento que heredó del legendario intérprete.

Este viernes 12, Camila volvió a recordar a "Chente" con una serie de fotografías inéditas.

En una de ellas aparece el intérprete cargando a una bebé, y en otra se le ve junto a su padre, Alejandro Fernández, sobre el escenario. “Te extraño”, escribió, refiriéndose a su abuelo como “Tata”, el apodo con el que lo llamaba en privado.

Foto: Instagram oficial.
El valioso consejo que Vicente Fernández le dio a Camila

Aunque hoy la música ranchera define su carrera, Camila Fernández confesó que en los inicios estaba convencida de que su camino era el pop, una decisión que le generó frustración al no sentirse completamente cómoda. Fue Vicente Fernández quien la animó a explorar el mariachi y la llevó por primera vez a un estudio de grabación.

“Fue idea de mi abuelo que grabara un álbum de mariachi. Yo pensaba: ‘seguro va a querer que grabe canciones ya existentes’, pero le dije: ‘No, Tata, yo voy a escribir las canciones’”, relató en una entrevista con Rolling Stone publicada este año.

En otra charla para el programa de radio La Kalle 96.9, Camila también recordó que, en sus últimas conversaciones antes del fallecimiento del cantante, Vicente Fernández le dejó el reto de escribir canciones de mariachi. Comprometida con ese consejo, comenzó a trabajar en su álbum y aún tuvo la oportunidad de compartir con él el proceso y hablar sobre el proyecto.

Alejandro Fernández dedica conmovedoras palabras al "Charro"

Alejandro Fernández compartió en redes sociales una serie de fotografías y videos junto a Vicente Fernández. En las imágenes se aprecian momentos de su juventud, así como la potencia vocal de “Chente” en sus últimos años de vida, además de postales familiares junto a su hijo Alex Fernández.

El cantante acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Solamente Dios y tú saben lo mucho que se extraña aquí. Te amo papá… hasta el cielo”.

Vicente Fernández falleció en el hospital Country 2000 de Guadalajara en 2021, luego de que sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar entraran en colapso. Foto: Instagram
