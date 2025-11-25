Más Información

Vaso Roto Ediciones va a la conquista del lector bilingüe en EU

Vaso Roto Ediciones va a la conquista del lector bilingüe en EU

Tenochtitlan, un pasado que resurge día a día en imágenes

Tenochtitlan, un pasado que resurge día a día en imágenes

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

El desempeño de en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, debido a que, durante su actuación, "el Potrillo" presentó mareos y un comportamiento que dejó insatisfecho a su público.

Desde inicios de este mes, la FIGQ ha recibido a diferentes exponentes de la música nacional, como Matute, Gloria Trevi, el mismísimo Christian Nodal y la Banda Ms, exponentes del regional -y el pop- que antecedieron la actuación de "el Potrillo" que este fin, viernes 21 y sábado 22 de noviembre-, se presentó en el Palenque de Querétaro.

Y, aunque el recinto se llenó, la presentación del hijo de Vicente Fernández llamó la atención, pues mostró un comportamiento entorpecido, cuando, a medio, show, manifestó visbiles mareos y desconcierto.

Lee también:

Esta no sería la primera vez que el artista refleja una merma en su desempeño. En otros recitales, el cantante ha mostrado desconsideración, la cual ha sido asociada a un supuesto abuso del consumo del alcohol.

Pese a la aparente dependencia del cantante a las sustancias etílicas, hasta la fecha, ni él, ni ningún integrante de la familia ha confirmado que, su disminuido rendimiento en los escenarios se deba a su aparente dependencia al alcohol, de hecho, la mayoría de medios justifica lo sucedido con un presunto problema estomacal.

Pese a lo que muestran las imágenes en X, los fans de "el Potrillo", lo respaldan en las redes pues, luego de que el interérprete de ranchero compartiera un video, resumiendo su actuación en el estado de Querétaro, sólo recibió comentarios positivos por parte de sus fans.

Lee también:

Esto le dijeron:

"Merecidísimo éxito, mi charro bello, por donde pasas, dejas huella".

"Hermoso bello, como tú ninguno".

"El mejor siempre, en Querétaro te amamos".

"Como siempre, lo hiciste increíble".

"Digno del legado de tu padre".

"Eres increíble, no me extraña nada ese doble sold-out".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Critican a Eugenio Derbez por asistir a los Emmy tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn ¿Qué dijo? Foto: AFP / The Grosby Group

Critican a Eugenio Derbez por asistir a los Emmy tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn: ¿Qué dijo?

Tras caso Fátima Bosch, Raúl Rocha explota y llama “psicópata” a Harfouch; amenaza con dejar Miss Universo. Foto: Omar Harfouch - IG / EFE

Tras caso Fátima Bosch, Raúl Rocha explota y llama “psicópata” a Harfouch; amenaza con dejar Miss Universo

“No me voy a arrodillar”: El poderoso mensaje con el que Fátima Bosch apaga el hate tras su coronación. Foto: AFP/ Captura de pantalla

“No me voy a arrodillar”: El poderoso mensaje con el que Fátima Bosch apaga el hate tras su coronación en Miss Universo

William prepara cambios drásticos en la corona tras muerte de Carlos: ¿Perderán Harry y Meghan sus últimos privilegios? Foto: AP

William prepara cambios drásticos en la corona tras muerte de Carlos: ¿Perderán Harry y Meghan sus últimos privilegios?

Jennifer Lopez deslumbra con monokini ‘joya’ en boda indú; le pagaron 2 millones por cantar. Foto: AFP

Jennifer Lopez deslumbra con monokini ‘joya’ en boda indú; le pagaron 2 millones por cantar

[Publicidad]