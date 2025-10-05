El aire olía a tierra mojada y a mariachi. Antes de que sonara la primera nota, el público ya coreaba versos que fueron de su padre.

En el Estadio GNP, Alejandro Fernández hizo de la nostalgia una celebración: una noche donde la herencia se cantó con gratitud y la voz del Rey estuvo presente.

A pesar de la llovizna, los asistentes sabían bien a lo que iban: a acompañar a El Potrillo en ese viaje entre el pop y el regional, pero sobre todo, a rendir homenaje al hombre que lo formó.

La gira que trae consigo el cantante es distinta: un homenaje a una figura de las rancheras y aún más grande que el mismo, el icónico Charro de Huentitán, Vicente Fernández, su padre.

Porque De Rey a Rey no solo fue una visión de los temas de Chente y Alejandro, es una manera de enaltecer la música mexicana, de remarcar la trayectoria de dos astros de una de las dinastías más queridas en la escena musical.

La bienvenida la dio otra de la dinastía, Camila Fernández, hija de Alejandro, a las 21:20 horas, vistiendo un impecable traje de charro. Interpretó sus canciones, fortaleciendo a la herencia y asegurando su paso en la regional.

La joven, de 27 años, cantó temas como “Se cancela la llorada”, “Todo todo”, “No llega el olvido” y “Retumbando en tu cora”, dedicadas especialmente a ellas.

“Le estoy haciendo un pequeño tributo a las mujeres que me han acompañado, esta canción es de Selena”, dijo Camila antes de presentar “No me queda más”.

“Yo he venido a decirle a un gran artista que lo amo y que lo respeto. Gracias, papá, por enseñarme lo que significa el respeto, el amor y la música mexicana. Reciban a un gran hombre, a mi papá, Alejandro Fernández”, añadió antes de darle paso a su “querido viejo”.

Segundos después, Alejandro salió al escenario enfundado en un clásico y galante traje de charro, portando con orgullo el típico sombrero que inmediatamente se retiró a manera de respeto.

El cantante saludó a los miles de fans presentes en el Estadio GNP y arrancó el concierto con “No me sé rajar”, incluido en su álbum tributo De Rey a Rey.

Desde el comienzo de la velada el repertorio transcurrió entre piezas clásicas del también conocido como El hijo del pueblo, como “Hermoso cariño”, “Lástima que seas ajena”, “Estos celos”, “Un millón de primaveras”, “De qué manera te olvido”, “La ley del monte” y “Cantador”, las cuales fueron cantados por los más de 65 mil fans presentes en el recinto.

“¡Buenas noches, Ciudad de México! ¿Cómo está mi gente? Es un orgullo volver a este lugar enigmático. Ya van dos veces. Una fue con mi padre, fue una noche maravillosa que se me quedó grabada. Se me enchina la piel al recordar a mi padre. ¡Vamos a celebrar la música mexicana!”, dijo Alejandro.

El primer invitado de lujo de la noche fue Edén Muñoz, con quien El Potrillo unió su voz en el tema “Decepciones”.

“Y como aquí han prohibido los corridos yo les voy a cantar dos... pero de caballos”, dijo Alejando antes de interpretar “Cantador” y “Mi amigo el Tordillo”.

Juntos encendieron una de las secciones más festivas, mezclando la melancolía de los amores perdidos con espíritu bravío.

El legado continúa

“Este fue un año muy especial, y ahora estoy con mi cachorra, así empecé yo con mi padre y no era fácil. Ahora me toca presentar a mi hija para cantar dos canciones de Juan Gabriel”, anunció.

Y en un emotivo momento, Alejandro invitó al escenario a Camila; juntos interpretaron “Fue un placer conocerte” y “Siempre estoy pensando en ti“, para recordar a Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

El aplauso del público no se hizo esperar, ante la presencia de Alejandro y, al mismo tiempo, recordar el legado de Vicente. Algunos chiflaban o lanzaban gritos de aliento, otros solo contemplaban incrédulos el momento que vivían, pero sin dejar de cantar.

Alejandro Fernández continuaría la noche con algunos otros temas de su padre como “Por tu maldito amor”, “Mi ranchito”, “Acá entre nos”, “Volver, volver”, “El Rey” o “A mi manera”.

El Potrillo prometía más, dándole espacio a algunos de sus temas más populares como “Tantita pena”, “Me dediqué a perderte”, “Canta corazón”, “Caballero” o “Como quien pierde una estrella”.