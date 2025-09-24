América Fernández toma con buen humor el video que se hizo viral hace unos días, donde aparece su abuela, doña Cuquita Abarca, que tanto revuelo ha causado, pues muchas personas creyeron que su hermano, con quien aparece en el clip, era el nuevo romance de la viuda de "el Charro de Huentitán".

Con titulares como "doña Cuquita se da una nueva oportunidad en el amor" o "Cuquita Abarca estrena novio", el video en donde aparece junto a su hermano Javier causó revuelo, y circuló por varias horas en X, ya que en él da la impresión de que se dan un beso en los labios.

Sin embargo, al poco rato se aclaró que su hermano Javier era el hombre con el que estaba acompañada, durante el concierto que su hijo Alejandro Fernández ofreció, el pasado 20 de septiembre, en el Kia Forum de Los Ángeles, como parte de su gira "De rey a rey".

Por ello, cuando "Venga la alegría" -y otros miembros de la prensa- captaron la presencia de América, una de las hijas de Alejandro Fernández, en el aeropuerto de la CDMX, no perdieron la oportunidad de cuestionarla acerca de qué opinión le merecía los comentarios que se hicieron en redes.

La joven no se mostró molesta, al contrario, compartió que se enteró de la existencia del video, luego de que personas cercanas le preguntaran si era verdad que su abuelita había reanudado su vida amorosa, tras casi cuatro años de la muerte de don Vicente.

"Ni lo vi (el video), nada más todo mundo me dijo ´tu Cuquis tiene novio´", dijo entre risas al matutino.

También compartió cuál fue la reacción de "el Potrillo" cuando supo lo que se estaba diciendo.

"Mi papá de ´bueno, hazme el favor´, se murió de risa".

Además, afirmó que, a pesar de no estar en el concierto, tiene la certeza que fue un beso accidental.

"Entiendo que se confundiera, pero a todos nos dio mucha risa, seguro fue de ladito, de cachete", precisó.

América no negó que, como familia, siempre han sido físicamente muy próximos.

"Somos una familia super cariñosa, supe besucona, besucones sí somos, con mi familia es normal, siempre ha sido normal".

Además, aclaró que, si su abuelita quisiera tener una relación, ella la apoyaría, pues lo que quiere es verla feliz.

