Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Alejandro Fernández ofreció un concierto muy mexicano en Las Vegas, donde dio el Grito de Independencia rodeado de banderas tricolor, y compartiendo el escenario con su hija Camila y su nieta Cayetana, quien protagonizó un emotivo momento familiar.

"El Potrillo" deleitó al público con temas de su padre, el ícono de la música mexicana, Vicente Fernández, como parte de su gira "De Rey a Rey", interpretó temas como “México lindo y querido”, “Guadalajara” y “Volver volver", en medio de un ambiente muy patriótico.

Cayetana, la nieta de Alejandro sorprende al público

El momento más emotivo de la noche fue cuando Alejandro Fernández subió al escenario a su nieta Cayetana, de cuatro años de edad, quien portaba un traje de charra.

Al subir, su madre Camila le preguntó qué es lo que iba a decirle al público, entonces la pequeña, gritó:

"¡Viva México cabrones!"

El aplauso retumbó y la sonrisa de la madre y el abuelo se hicieron presentes ante ese gracioso momento, sobre todo cuando Cayetana confesó que ese grito se lo enseñó su abuelo.

Alejandro Fernández es abuelo de tres nietas:

  • Cayetana: Es la hija de Camila Fernández y su esposo, Francisco Barba. 
  • Mía: Es la primera hija de Alex Fernández y su esposa, Alexia Hernández. 
  • Nirvana: Es la segunda hija de Alex Fernández y Alexia Hernández, cuyo nacimiento fue compartido por Alejandro en enero de 2024. 

rad

