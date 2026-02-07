La animación 2D se niega a morir. Y lejos de la llamada Inteligencia Artificial que puede facilitar procesos, hay una nueva apuesta mexicana que opta por la tradición del género y un mensaje de solidaridad: "Bem y yo".

El filme que estrenará el próximo 30 de abril de la mano de Cinépolis Distribución, es la nueva cinta dirigida por Leopoldo Aguilar, quien ha presentado anteriormente "Isla Calaca" y "Escuela de miedo".

"Bem y yo" ya ha tenido función especial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia y ahora ya prende motores para llegar a la pantalla grande y mostrar la historia de una niña que sólo tiene a un familiar, el internet y dos amigos, como cercanos.

“Es sobre una pequeñita que pierde a sus papás y vive con su tío, entonces lega un lémur que se escapa del Mercado de Sonora (en la Ciudad de México) y ella lo adopta. Los dos se ayudan mutuamente, porque mientras el lémur le ayuda a ella a transicionar el duelo que vive, ella va regresar porque lo agarraron unos contrabandistas”, dice el productor José Nacif.

Será una película sin star talent, como se le llama al hecho de tener famosos en las voces. En esta ocasión Zöe Ivanna Mora, Mateo y Monserrat Mendoza, Magda Giner y Yolanda Vidal son algunos de los especialistas en formar parte del elenco.

“No deja de ser una película pequeña de 2D, a nosotros nos buscaron cuando ya tenían el proceso avanzado y dijimos adelante, lograron terminarla en tiempo y forma y eso es de aplaudirse”, expresa Nacif.

"Bem y yo" cuenta con guion de Dariel Pérez. La compañía Espíritu Santo Cine es la que lleva la carga del proyecto, mientras que Filmadora Nacional apoyó en el proceso.

La más reciente película animada mexicana que llegó a cines fue "Un rescate de huevitos", la última de la saga del inicial huevito Toto, la cual se estrenó en 2021 y contabilizó 900 mil asistentes. Otra como "La leyenda de los chaneques", de Anima Estudios, optó por salir en streaming en 2023.

"Soy Frankelda", de los hermanos Arturo y Bono Ambriz, también llegó a salas y se convirtió primer largo mexicano con animación stop motion.

En promedio anual, de acuerdo con cifras oficiales, se producen dos cintas de animación en México. Desde 2021, buscando incentivar la animación, el Imcine lanza una convocatoria especializada, sin mezclarla con ficción como ocurría en años pasados.

Hasta ahora la cinta del género más vista es "Un gallo con muchos huevos", seguida por "Una película de huevos", con 4.1 millones y 3.9 millones de espectadores, respectivamente.

rad