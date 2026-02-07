Los familiares de Nancy Guthrie piden por el regreso sano y salvo de su madre en un nuevo video publicado hoy por su hija Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today", diciéndole al posible captor: "Pagaremos".

“Recibimos su mensaje y lo entendemos”, dijo Savannah Guthrie en el video publicado en su cuenta de Instagram, sentada junto a sus hermanos. “Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Sólo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

Después de que se envió una primera nota de rescate a varios medios de comunicación a principios de esta semana, incluidos TMZ y KOLD-TV, afiliada de CNN, exigiendo millones de dólares en bitcoin para el regreso de Guthrie, KOLD dijo que recibió un segundo mensaje, más corto, el viernes.

La nota inicial tenía dos plazos: uno ya vencido y otro para el lunes, según un funcionario. La segunda nota incluía información confidencial, pero no tenía fecha límite, según la presentadora de KOLD, Mary Coleman.

Nancy, de 84 años, desapareció entre la noche del sábado y la madrugada del domingo de su residencia en Tucson, Arizona, desatando una masiva investigación y una carrera contra el reloj para encontrarla.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a la localización de Nancy, calificada como una “adulta vulnerable” con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó a las autoridades el hecho.

El sheriff detalló en la semana la línea del tiempo de la desaparición de Nancy, quien habría llegado a su casa cerca de las 21:48 hrs. local del sábado tras pasar tiempo con su familia.

"A la 1:47 (del domingo) la cámara de la entrada se desconecta", dijo Nanos. A las 2:12 el programa de la cámara identifica a una persona, pero sin video disponible. Las autoridades reconocieron que podría tratarse también de un animal.

En seguida, a las 2:28, el marcapasos de Nancy Guthrie se desconectó de su aplicación en el teléfono.

En la entrada de la casa de Nancy se encontró sangre. Exámenes de ADN arrojaron que es de ella. Había indicios de allanamiento forzado en la vivienda.

BREAKING: Savannah Guthrie says family has agreed to pay ransom for mother’s release pic.twitter.com/ad2ssNW5cd — BNO News (@BNONews) February 7, 2026

