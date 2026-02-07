Roma.- Una protesta en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno terminó con enfrentamientos de la policía con unas decenas de manifestantes en la ciudad de Milán, Italia.

Un grupo de personas con el rostro cubierto comenzó a arrojar piedras y bengalas contra los agentes de policía, que respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos, antes de proceder a varias detenciones.

El enfrentamiento entre los agentes y los manifestantes ocurre un día después de la apertura oficial de los Juegos Olímpicos, que se disputan en siete sedes del norte de Italia, con Milán y Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas, como corazones del evento.

Lee también JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Alrededor de 5 mil personas se sumaron a una manifestación convocada al norte de la ciudad de Milán, para protestar en contra del evento deportivo inaugurado la víspera.

Otro de los motivos de la manifestación es la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acompañando a la delegación estadunidense, en medio de las redadas en Mineápolis.

La marcha fue convocada la tarde de este sábado por el denominado "Comité Olimpiadas Insostenibles" (COI), una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán.

Según los medios locales, casi 5 mil asistentes empezaron a desfilar desde el barrio de Porta Romana de Milán hasta el de Corvetto, a lo largo de un recorrido de unos 4 kilómetros que, sin embargo, no pasará por las áreas dedicadas a las Olimpiadas.

A la cabeza se exhibió una pancarta en la que podía leerse el lema "Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas", mientras algunos manifestantes acudieron con árboles de cartón para protestar por la tala llevada a cabo para construir las pistas de esquí.

Lee también Gobierno de Italia denuncia "sabotaje" de la red ferroviaria; estaría vinculado a los Juegos Olímpicos de Invierno

La protesta se produce solo un día después de la apertura del 25º encuentro de los Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina, con la presencia de deportistas de 93 países.

Otras complicaciones para los Olímpicos

Por otro lado, durante el mismo sábado, el norte de Italia ha padecido varias incidencias en su red ferroviaria, sobre todo por unos cables cortados en Bolonia, que causaron graves retrasos en los enlaces de alta velocidad con ciudades como Milán, Turín o Venecia.

El Ministerio de Transportes, controlado por el ultraderechista Matteo Salvini, lo ha considerado un "sabotaje" que coincide con la apertura de estos Juegos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/mcc