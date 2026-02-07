El ministro de Transportes de Italia, Matteo Salvini, denunció "graves actos de sabotaje" que afectaron a la red ferroviaria del país y sugirió que podrían estar vinculados a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La policía sigue investigando tres incidentes que provocaron daños en las líneas alrededor de Bolonia y no descarta un posible vínculo con los Juegos de Milán-Cortina, inaugurados el viernes por la noche.

Un portavoz policial confirmó a la AFP que un incendio ocurrido a la altura de un cambio de agujas en la línea Bolonia-Venecia fue probablemente de origen criminal, pero precisó que nadie se ha atribuido aún la responsabilidad de este acto.

Lee también JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

"Preocupan los graves incidentes de sabotaje ocurridos esta mañana cerca de las estaciones de Bolonia y Pesaro, que han provocado importantes trastornos para miles de viajeros", denunció Salvini en un comunicado.

Este hecho recordó el sabotaje ferroviario que paralizó la red de trenes de alta velocidad de Francia pocas horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en julio de 2024.

"Existen similitudes en la acción y en el momento" con el incidente de Francia, admitió a la AFP un portavoz de Salvini, líder del partido de extrema derecha Liga y miembro del gobierno de coalición de la primera ministra Giorgia Meloni.

Lee también Retiran rostro Meloni de fresco de vaticano tras polémica; restaurador afirma que fue orden del Vaticano

La ceremonia de apertura de los Juegos 2026 de Milán-Cortina se celebró el viernes por la noche en Milán, en el norte del país.

En el pasado, el gobierno italiano ya denunció actos de sabotaje o incendios provocados para explicar retrasos en los ferrocarriles, aunque no siempre con pruebas para justificar esas acusaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc