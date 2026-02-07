Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Ernestina Godoy se reúne con representante de la ONU; dialogan sobre protocolos de investigación en la FGR

UNAM organiza seminario para analizar reforma electoral; Lorenzo Córdova, Guadalupe Salmorán y Javier Martínez, entre los participantes

Detienen al exdiputado y exdirigente del PVEM en Puebla, Juan Pablo Kuri; está acusado de violencia familiar y despojo de restaurante

Adán Augusto tiene nueva oficina en el Senado; “¿cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino?”, dice Alito Moreno

Detienen a Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; es acusado de peculado agravado

Centrobús deberá convivir con 13 rutas de transporte de la CDMX

El ministro de Transportes de , Matteo Salvini, denunció "graves actos de sabotaje" que afectaron a la red ferroviaria del país y sugirió que podrían estar vinculados a la inauguración de los .

La policía sigue investigando tres incidentes que provocaron daños en las líneas alrededor de Bolonia y no descarta un posible vínculo con los Juegos de Milán-Cortina, inaugurados el viernes por la noche.

Un portavoz policial confirmó a la AFP que un incendio ocurrido a la altura de un cambio de agujas en la línea Bolonia-Venecia fue probablemente de origen criminal, pero precisó que nadie se ha atribuido aún la responsabilidad de este acto.

"Preocupan los graves incidentes de sabotaje ocurridos esta mañana cerca de las estaciones de Bolonia y Pesaro, que han provocado importantes trastornos para miles de viajeros", denunció Salvini en un comunicado.

Este hecho recordó el sabotaje ferroviario que paralizó la red de trenes de alta velocidad de Francia pocas horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en julio de 2024.

"Existen similitudes en la acción y en el momento" con el incidente de Francia, admitió a la AFP un portavoz de Salvini, líder del partido de extrema derecha Liga y miembro del gobierno de coalición de la primera ministra Giorgia Meloni.

La ceremonia de apertura de los Juegos 2026 de Milán-Cortina se celebró el viernes por la noche en Milán, en el norte del país.

En el pasado, el gobierno italiano ya denunció actos de sabotaje o incendios provocados para explicar retrasos en los ferrocarriles, aunque no siempre con pruebas para justificar esas acusaciones.

