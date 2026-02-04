Roma. La cara del fresco del ángel con el rostro de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que apareció en la iglesia romana de San Lorenzo in Lucina tras una reciente restauración, ha sido borrada tras la polémica que suscitó.

“Lo cubrí porque me lo ordenó el Vaticano”, aseguró este miércoles al diario “La Repubblica”, el restaurador Bruno Valentinetti, de 83 años, que vive en esta iglesia y a quien el párroco le había encargado la restauración del fresco, que está fechado en el año 2000.

“Anoche lo borré. Me da igual. Sigo diciendo que ella no era la primera ministra, pero la Curia así lo quiso, y lo borré.”, agregó.

La Basílica de San Lorenzo in Lucina, ubicada en el centro de Roma, se ha convertido en un nuevo foco de atención turística al que visitantes y curiosos se acercaron este lunes para ver el polémico fresco que representa a un ángel (izq) y que tiene el rostro de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (en la imagen, en un acto el pasado día 29 de enero). Foto: EFE

El vicario del papa y obispo de Roma, el cardenal Baldo Reina, expresó en una nota su “decepción por lo sucedido” y adelantó que iniciaría “de inmediato las investigaciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades de los implicados”.

Agregó además que “las imágenes del arte sacro y la tradición cristiana no pueden ser objeto de mal uso ni explotación, ya que su único propósito es apoyar la vida litúrgica y la oración personal y comunitaria” lo que indicaba que pediría la eliminación de la cara de Meloni del fresco.

Ahora los trabajos se centrarán en la restauración de la imagen original, explica el diario romano, que indica que la Superintendencia Especial de Roma, a petición del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, inició de inmediato una investigación de archivo para localizar documentación tanto fotográfica o dibujos del proyecto de la pintura original en la Capilla del Crucifijo, creada en el año 2000.

El diario explica que varias reuniones y conversaciones entre la superintendencia, el propietario (el Fondo para los Edificios de Culto), la Oficina para los Edificios de Culto del Vicariato de Roma y monseñor Daniele Micheletti, párroco de San Lorenzo en Lucina, llevaron a la eliminación del rostro de la mandataria.

Tras la eliminación del rostro del ángel, el Ministerio de Cultura señaló en un comunicado que la superintendente especial de Roma, Daniela Porro, informó al rector de la basílica de que cualquier intervención de restauración debe ser previamente autorizada y tramitada ante el Fondo, y que la solicitud debe ir acompañada de un boceto de la imagen.

La noticia de la “aparición” de este ángel con el rostro de Meloni fue publicada este sábado por el diario La Reppública, lo que ha dado lugar a todo tipo de comentarios y hasta protestas de la oposición.

La propia Meloni llegó a bromear sobre el tema con un mensaje en sus redes sociales: “No, definitivamente no me parezco a un ángel”, escribió en Facebook junto con el emoji de una cara que ríe.

La basílica de San Lorenzo in Lucina se ha convertido esta semana en foco turístico de visitantes y curiosos que querían apreciar si verdaderamente el ángel se parecía a Giorgia Meloni.

