La noche de este martes, un grupo de colectivos ciclistas realizó un bloqueo de vialidad sobre la Avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó afectaciones a la circulación en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 10 ciclistas, acompañados de igual número de bicicletas, cerraron el paso vehicular sobre el cruce de Álvaro Obregón e Insurgentes Sur, utilizando dos lonas como parte de su manifestación.

Lee también: Brugada afirma que con Tren El Insurgente se empieza hacer realidad el sueño de la movilidad metropolitana; "es precioso", asegura

La protesta, denominada “¡No más ciclistas muertos!”, tuvo como objetivo exigir la renuncia del Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a quien los manifestantes responsabilizan por la falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad vial de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Durante el bloqueo no se reportaron incidentes mayores; sin embargo, automovilistas y usuarios del transporte público resultaron afectados por el congestionamiento vial en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr