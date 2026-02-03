Más Información

La noche de este martes, un grupo de realizó un bloqueo de vialidad sobre la Avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Roma Norte, en la c, lo que generó afectaciones a la circulación en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 10 ciclistas, acompañados de igual número de bicicletas, sobre el cruce de Álvaro Obregón e Insurgentes Sur, utilizando dos lonas como parte de su manifestación.

La protesta, denominada “¡No más ciclistas muertos!”, tuvo como objetivo exigir la renuncia del Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a quien los manifestantes responsabilizan por la falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad vial de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Durante el bloqueo no se reportaron incidentes mayores; sin embargo, automovilistas y usuarios del transporte público resultaron afectados por el congestionamiento vial en la zona.

