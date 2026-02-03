La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que el Tren El Insurgente es precioso, y que con su conclusión, se empieza a hacer realidad el sueño de la movilidad metropolitana.

En rueda de prensa, dijo que todo el paisaje por donde cruza el Tren es bellísimo y se disfruta mucho. Asimismo, recordó que lograr la movilidad integrada, de manera metropolitana, era uno de los grandes objetivos, y que esto ya empieza a materializarse.

“Entonces, con la llegada del tren El Insurgente, estamos haciendo realidad ese tema. Se hace justicia territorial, como dije: de Toluca hasta el pueblo de Chalco, hoy tenemos movilidad integrada, que permite que cualquier persona haga ese recorrido en menos tiempo y también de la mayor calidad, el viaje”, comentó.

Recalcó que este es el inicio de la movilidad integrada metropolitana porque después vendrá el Tren Suburbano del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Imagínense ustedes la Ciudad cuando esté ya interconectada con un tren que llega directo al AIFA y del AIFA directo al corazón de la Ciudad de México y se empieza a distribuir. Tenemos ya la conexión del lado oriente, con el de Chalco, con el Trolebús elevado de Chalco a Santa Martha; entonces, se empiezan a hacer muchos proyectos de movilidad metropolitana, que antes eran solo sueños”, mencionó.

Brugada Molina recordó que el Gobierno Federal, a partir de que la izquierda empezó a gobernar la Ciudad de México, abandonó el Metro y dejaron de destinarle recursos.

“Ahora no. Ahora es distinto y ahora estamos con un mismo modelo de movilidad, en este período de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con movilidad sustentable; con una movilidad que conecte las zonas más alejadas a las centralidades, en fin. Entonces, para mí fue empezar a hacer realidad el sueño de movilidad metropolitana, con este tren, con el Tren El Insurgente”.

