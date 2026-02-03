La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que sus secretarios y miembros del gabinete tienen prohibido hacer campaña, y que si lo hacen, tendrán que presentar su renuncia.

En rueda de prensa, precisó que, hasta ahora, ninguno de los miembros del gabinete aspira a un cargo de elección popular en 2027.

“Todos los funcionarios de la Ciudad no hacen campaña y tienen prohibido hacer campaña. Así que, por ahí no tengo ningún problema, porque no hay uno solo que quiera ser candidato a algo. A lo mejor en su momento y quien quiera, tendrá que salirse del Gobierno”, comentó.

Durante la rueda de prensa, la jefa de Gobierno informó que durante 2025 los ingresos totales de la Ciudad de México registraron un crecimiento de 8.5%, al alcanzar más de 334 mil millones de pesos, resultado que, subrayó, refleja la honestidad en el manejo de los recursos públicos y la aplicación de una política fiscal con sentido social.

Asimismo, anunció que para 2026 se contará con una inversión pública de 57 mil 911 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 55 por ciento respecto a 2024, lo que reafirma a la Ciudad de México como la capital de la inversión.

“Al cierre preliminar de 2025, los ingresos totales de la ciudad crecieron 8.5% anual en comparación con 2024, alcanzando un monto de 334 mil 327 millones de pesos, con lo cual cumplimos al 100 por ciento la Ley de Ingresos”, destacó la mandataria capitalina.

