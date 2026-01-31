Más Información

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

Asesinan a empresario zapatero y activista de Morena en San Francisco del Rincón, Guanajuato; exigen justicia

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

El erario sufrirá daño de 40 mil mdp por la apreciación del peso

Migrante mexicano arrestado por ICE tras primer tiroteo letal en Minneapolis sufrió fractura craneal; versión de agentes genera dudas

Migrante mexicano arrestado por ICE tras primer tiroteo letal en Minneapolis sufrió fractura craneal; versión de agentes genera dudas

Cierre de plantas deja a empleados en el aire en Ciudad Juárez

Cierre de plantas deja a empleados en el aire en Ciudad Juárez

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

Despiden 400 empleados de confianza del Poder Judicial; ajustan 10% de la plantilla laboral

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

¿Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno en EU y por qué se prevé que dure menos?

¿Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno en EU y por qué se prevé que dure menos?

Epstein ofreció a Andrew Mountbatten presentarle a joven rusa; hermano del rey Carlos III invitó al financiero al Palacio de Buckingham

Epstein ofreció a Andrew Mountbatten presentarle a joven rusa; hermano del rey Carlos III invitó al financiero al Palacio de Buckingham

¿Han reemplazado el rostro de la primera ministra italiana al de un querubín? En el fresco recién restaurado de una basílica de , la inquietante semejanza con Giorgia Meloni desató el sábado polémica en la prensa italiana.

El fresco se encuentra en una capilla de la basílica de San Lorenzo in Lucina, a pocos metros de la sede del gobierno, en pleno corazón de Roma, donde se han llevado a cabo recientes trabajos de restauración, precisa el diario La Repubblica, que reveló la noticia.

A la derecha de un busto de mármol de Umberto II de Saboya, último rey de Italia, un ángel que sostiene un pergamino con un mapa de Italia presenta rasgos muy similares a los de la jefa del gobierno ultraconservador italiano.

Lee también

El artista voluntario a cargo de la restauración, Bruno Valentinetti, negó ante la prensa haber querido retratar a Meloni, asegurando que solo restauró el fresco original de manera idéntica.

La polémica pareció divertir a la mandataria italiana, que publicó en Instagram la foto de su supuesto retrato con el comentario: "No, realmente no me parezco a un ángel". Foto: AFP
La polémica pareció divertir a la mandataria italiana, que publicó en Instagram la foto de su supuesto retrato con el comentario: "No, realmente no me parezco a un ángel". Foto: AFP

La polémica pareció divertir a la mandataria, que publicó en Instagram la foto de su supuesto retrato con el comentario: "No, realmente no me parezco a un ángel".

Tras la solicitud de varios miembros de la oposición de centroizquierda de que interviniera el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, el ministerio indicó haber encargado una inspección del fresco para "determinar la naturaleza de los trabajos realizados" y decidir qué acciones tomar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte