Ciudad del Vaticano.— El estado de Chihuahua participa como invitado en la Navidad Mexicana 2025, que se realiza en la Santa Sede.

La comitiva es integrada, por primera vez, por miembros de los pueblos originarios, comentó la gobernadora Maru Campos Galván (PAN).

En el Jubileo Ordinario 2025, el evento es organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México ante la Santa Sede (el Vaticano).

Con esta participación, Chihuahua se convierte en la entidad mexicana número 17 en concurrir en este encuentro cultural y espiritual, que se desarrolla durante uno de los periodos más significativos para la Iglesia católica.

Las actividades iniciaron con una misa oficiada por monseñor Pietro Bongiovanni, párroco de la Basílica di San Salvatore in Lauro, quien dio la bienvenida a la representación chihuahuense, así como a los embajadores de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco, y de México en Italia, Genaro Lozano.

La gobernadora Maru Campos agradeció a monseñor Bongiovanni por recibirlos, así como al embajador Barranco y a su esposa, Teresa Loera, por la invitación para ser anfitriones este año en la Navidad Mexicana.

Dijo que por primera vez la comitiva se integra oficialmente con sus pueblos originarios, por lo que se dijo orgullosa de presentar al Coro de Niñas del Albergue Yermo y Parres, de Carichí, que es integrado por niñas rarámuris.

“Carichí, Chihuahua, se encuentra en lo profundo de nuestra Sierra Tarahumara, una región conocida por su belleza, donde se encuentran algunos de los cañones más profundos del mundo, pero que también es el hogar de culturas ancestrales, como los rarámuris que hoy nos acompañan”, explicó.

Acompañada por el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González, Maru Campos explicó que este pueblo originario representa lo más puro y luminoso del territorio chihuahuense: La Sierra Tarahumara.

“El canto de las niñas busca justamente reavivar nuestra esperanza. Que este concierto y esta misa nos recuerden que la diversidad nos engrandece y que juntos, sí es posible construir la paz y la esperanza que hoy las naciones, las comunidades y las personas necesitan”.

Además de la participación del coro de niñas de Carichí con el concierto Raíces, Sonidos y Emociones, que incluyó cantos navideños y tradicionales en español y rarámuri, también tomaron parte el pianista rarámuri, Romeyno Gutiérrez y el grupo Conjunto Primavera.

El evento finalizó con una posada que incluyó dulces, comida y la tradicional piñata mexicana.