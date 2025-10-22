El artista albanés Anri Sala presenta una serie de “ventanas de tiempo”, pintadas con la técnica de fresco sobre mármol en lo que es su tercera exposición en solitario en la Ciudad de México.

En la galería kurimanzutto, el artista presenta por primera vez en el país esta otra faceta creativa, pues su medio principal es el video, aunque continúa su exploración con respecto al tema del tiempo.

“El fresco es una técnica que consume mucho tiempo. El fresco se pinta en giornata, o sea cada sección se pinta por días, hay obras que me llevaron 29 días. También es una técnica basada en el tiempo porque uno puede pintar mientras la capa siga fresca”, contó el artista a la prensa sobre el reto que implica pintar con esta antigua técnica, en la que trabaja a contrarreloj.

Las piezas pertenecen a tres series. Hay obras de Surface to Air en las que Sala pinta paisajes que ha fotografiado desde la ventana de un avión. El segundo grupo son pinturas inspiradas en frescos de artistas renacentistas como Piero della Francesca y Fra Angelico, lo que caracteriza a estas obras es que Sala las pinta con el efecto de inversión cromática para dar la apariencia de un negativo de fotografía análoga. Finalmente, el tercer grupo es Tracing Vista, una serie de dibujos de tinta, polvo de grafito e intonaco.

Aunque su medio principal es el video, el artista presenta en la galería kurimanzutto otra faceta creativa al usar la técnica de fresco sobre mármol. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Pintar en fresco es el camino largo para crear una imagen, no es un atajo, sino que es extremadamente largo y frágil y eso me gusta. Con el fresco uno debe anticipar y ahí creo que está la similitud con la filmación, uno debe siempre de anticipar el cómo van a quedar las tomas de forma en la que se le dé continuidad. Cuando pinto una giornata, lleva siete días que el color real salga y debo darle continuidad para que quede la imagen”, detalló el artista durante el recorrido de prensa.

Anri Sala estudió arte en Albania y Francia. Su trabajo le ha valido reconocimientos como el Young Artist Prize de la 49 Bienal de Venecia y el Prix Gilles-Dusein, entre otros. El artista ha presentado su arte en varias ocasiones en México, pues además de exhibir en kurimanzutto ha expuesto de forma colectiva en recintos como el Museo Tamayo, el Museo Jumex y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey.

Anri Sala estará abierta hasta el 13 de diciembre. La galería está en Gob. Rafael Rebollar #94, en la colonia San Miguel de Chapultepec.

