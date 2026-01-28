Más Información
Washington. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos aseguró que la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los próximos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 responde a una operación conjunta para mitigar riesgos por parte de organizaciones criminales transnacionales y no les llevará a actuar en territorio italiano.
Ante las críticas registradas en Italia, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la presencia del ICE en Italia es para “mitigar riesgos por parte de organizaciones criminales transnacionales”.
Asimismo, añadió que “todas las operaciones de seguridad son responsabilidad de las autoridades italianas”, ya que la polémica fuerza del ICE, responsable de las violentas redadas migratorias en EU “no realiza operaciones de inmigración en países extranjeros”.
EU instalará sala operativa en su consulado en Milán
Tras una reunión entre el ministro italiano de Interior, Matteo Piantedosi, y el embajador estadounidense en Italia, Tilman J. Fertitta, el gobierno italiano aclaró que la participación estadounidense se limitará a la Homeland Security Investigation (HSI), el “organismo investigativo del ICE”.
“Cabe reiterar que los investigadores de la HSI no estarán representados por personal operativo como el dedicado a los controles migratorios en territorio estadounidense, sino por referentes especializados exclusivamente en investigaciones”, explicó el ministerio en un comunicado.
Los analistas de la HSI “trabajarán exclusivamente en el interior de sus sedes diplomáticas y no sobre el territorio”, para lo cual Estados Unidos instalará una sala operativa en su consulado en Milán.
El Ejecutivo recalcó que estos agentes carecen de “cualquier atribución” en suelo italiano y que su labor principal será la consulta de sus propias bases de datos.
La presencia de miembros del ICE ha suscitado preocupación en Italia, en un contexto marcado por las recientes redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el asesinato de Alex Pretti por disparos de agentes de este cuerpo.
El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, fue más allá al calificar al ICE como una “milicia que mata” y desde el Partido Demócrata (PD), principal fuerza de oposición, se ha denunciado que la presencia de estos agentes contradice el espíritu olímpico de inclusión.
ss/mcc
