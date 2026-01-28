Kenia Lechuga sueña con ser una de las 10 mejores remeras en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Para Kenia Lechuga, el camino rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 ya comenzó.

La remera mexicana apunta a participar en su cuarta justa universal y tiene claro que su objetivo es mejorar los resultados que tuvo en las tres pasadas ediciones, donde la mejor participación que tuvo fue en Río de Janeiro 2016, con un duodécimo lugar.

“Me siento muy fuerte, cada vez con más confianza en mí misma... Estoy mejor que nunca. Sin duda, [quiero] meterme en diploma olímpico, entre los primeros 10 lugares, pero claro [que sueño con la medalla]; nada está escrito”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

En Los Ángeles 2028, la atleta olímpica cumplirá 34 años, pero todavía se siente con la suficiente energía para encarar el desafío.

“Me siento vieja al escuchar que es mi cuarta participación, pero estoy muy contenta de que mi cuerpo sigue compitiendo y se sienta bien, lo agradezco. [Quiero] mantenerme fuerte para empezar el ciclo olímpico con todo”, mencionó.

Respecto a que los próximos Juegos Olímpicos se realicen en Estados Unidos, Lechuga reconoció que será una gran motivación, porque contará con mucho apoyo, gracias a la cercanía de México con la Unión Americana.

“Saber que es tan cerca es padrísimo, se siente casi como en casa. Va a haber mucha porra mexicana y eso va a sumar bastante, estará la gente que queremos”, resaltó la atleta tricolor.

Como parte de su preparación para Los Ángeles 2028, la originaria de Monterrey aseguró que participará en “[Juegos] Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y Copas del Mundo”.