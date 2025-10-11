Kenia Lechuga luchará por el oro; sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

A la teniente Kenia Lechuga se le escaparon unas lágrimas de emoción cuando, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina la recibió entre el canto de mariachis y flores. En ese instante, la remera olímpica reafirmó su mayor objetivo como deportista: “Siempre el oro es lo que estamos buscando. [...] Este ciclo tiene que ser mejor que los anteriores”.

Lechuga aterrizó en México, después de conquistar el bronce en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái, China. El tercer lugar de la final A de Scull ligero individual femenil se pintó de tricolor. Sin embargo, Kenia no se conforma; menos aún porque tiene la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Este ha sido definitivamente mi mejor año en cuanto a la mentalidad, lo físico y el equipo técnico. Todo mejoró muchísimo. [...] Ahora lo disfruto más. Valoro el estar en cada competencia y siento que eso hace que se vea reflejado en los resultados”, reconoció la remera.

La presea de bronce en el Campeonato Mundial cerró el año competitivo de la atleta mexicana. Sin embargo, el camino del ciclo olímpico continuará rumbo a los retos que le esperan en el 2026: “Serían las Copas del Mundo que son tres, el Mundial y los Juegos Centroamericanos”, explicó Lechuga.

Lee también ¡Podio para México! Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

#VIDEO 📹 | Así recibieron a Kenia Lechuga en su regreso a México 🇲🇽



🥉 A finales de septiembre, la remera olímpica conquistó el bronce en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái, China pic.twitter.com/yq9wgbcMeh — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 11, 2025

Kenia Lechuca, en la construcción de su ciclo olímpico

Para este ciclo olímpico, la remera mexicana ha sentido el apoyo de su equipo de trabajo, por lo que se ha centrado enteramente en su entrenamiento profesional: “Vamos en ese bote remando todos juntos”, concluyó Lechuga.

Lee también La mexicana Kenia Lechuga ganó medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo; agradeció a CONADE el apoyo