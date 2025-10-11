Brenda Osnaya, en la lucha contra la discriminación a los paratletas mexicanos; “No somos atletas de segunda”, lanza

En México el deporte adaptado resiste, a pesar de la desigualdad que lo separa del convencional. En la lucha por construir equidad, Brenda Osnaya alzó la voz para visibilizar la discriminación que enfrentan los paratletas mexicanos: “No somos atletas de segunda. Somos de alto rendimiento que nos dedicamos a esto y representamos a nuestro país. Que competimos con las potencias mundiales”.

La atleta paralímpica reconoció que “a pesar de esos esfuerzos que una hace como atleta, te pones a pensar: ¿por qué no valoran mi trabajo? Sobre todo porque existe una desigualdad de becas y sueldos para entrenadores en el ámbito convencional y paralímpico” en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Brenda Osnaya no es ajena a la historia del deporte adaptado: en Tokio 2020, marcó un antes y un después al convertirse en la primera mexicana que compitió en la disciplina de paratriatlón durante unos Juegos Paralímpicos. Más recientemente, conquistó los 42 kilómetros y 195 metros del XLII Maratón de la Ciudad de México, donde el también ganador Marco Antonio Caballero denunció la discriminación que afrontan los paratletas. “Nuestra lucha está en que nos tomen como lo que somos”, enfatizó.

Detrás de cada medalla, hay una historia de esfuerzo y resistencia que pasa desapercibida. Especialmente al momento de comparar el deporte adaptado con el convencional: “En mi carrera deportiva no fue fácil llegar hasta donde hemos llegado. Obviamente hubo mucha falta de apoyos y recursos. El equipamiento es muy caro. Tuvimos que buscar apoyo de la iniciativa privada y de personas que creyeron en nosotras”, continuó.

Más que una lucha por la igualdad, busca un trato equitativo, donde es urgente no caer en favoritismos y darle visibilidad a la resistencia de los paratletas. “La delegación paralímpica siempre ha traído muchas medallas. Somos atletas de alto rendimiento, así como los convencionales”, concluyó Brenda Osnaya.