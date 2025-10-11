Brenda Osnaya, con la mirada en el Mundial de Paratriatlón en Australia; buscará poner a México en lo más alto

La paratleta Brenda Osnaya buscará poner en alto a México durante el Campeonato Mundial de Triatlón Paralímpico que, en una semana, dará inicio en Wollongong, Australia. Para este reto, Osnaya confesó que su mayor fortaleza es la adaptación al cambio, ya sea el clima o el oleaje en las pruebas, encuentra la forma de ajustar su estrategia: “En triatlón es muy importante que estés mentalizado a que cualquier cosa puede cambiar, porque son circuitos completamente diferentes, a pesar de que tú tienes cierto registro y cierta noción”.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, reconoció que las dudas aún la acompañan, por lo que continuamente realiza un trabajo interno: “Compito desde muy chica, entonces, ya estoy acostumbrada a la competencia. Sin embargo, existe esta falta de creer en uno mismo. A muchos nos pasa en cualquier ámbito. Mentalmente he trabajado esta cuestión para llegar al Mundial”, explicó Osnaya. La historia comenzará a escribirse a partir del 18 de octubre. Fernanda Dávalos