Más Información

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez por sus ideas políticas; y es que, el actor que dio vida a en los años noventa salió en defensa de los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero asesinado durante un operativo en Minneapolis.

En entrevista con TMZ, publicada este lunes, Cain responsabilizó a Pretti de su muerte por enfrentarse a agentes federales mientras estaba armado.

“Está entre los agentes y esa mujer. Eso es un error en sí mismo. Y hacerlo estando armado es una pésima idea”, dijo al portal.

Lee también Cain, de 59 años, se convirtió en oficial honorario de ICE en agosto pasado, desde entonces ha hecho público su respaldo al gobierno del presidente Trump y sus estrictas políticas migratorias.

Sobre el caso, el actor afirmó que no fueron los agentes, sino Pratt quien cometió un delito al momento del tiroteo; sin embargo reconoció que existen dudas sobre lo sucedido.

“Hay muchas preguntas por responder. Quizás estaba obstaculizando el paso. Quizás se convirtió en un objetivo simplemente por estar frente a vehículos de ICE. No lo sé”, dijo.

Cain, además de criticar la falta de cooperación de las autoridades locales, defendió a los oficiales de inmigración a quienes describió como "gente maravillosa".

“Lo último que uno quiere hacer en una situación como esa es tener un arma de fuego, estar allí y poner las manos sobre las fuerzas del orden, porque se está buscando problemas”, afirmó.

El caso de Alex Pretti sigue bajo investigación; sin embargo, las palabras generaron una oleada de críticas por parte de los usuarios de redes sociales.

"Eres un vendido y el Superman más débil de la historia", "Espero que el ICE te trate igual", "Espero que lo cancelen", "Eres un ser humano vil y un pésimo actor", "Eras mi superhéroe favorito, ahora eres un villano, realmente un ser humano cruel", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]