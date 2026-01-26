Dean Cain volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez por sus ideas políticas; y es que, el actor que dio vida a Superman en los años noventa salió en defensa de los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero asesinado durante un operativo en Minneapolis.

En entrevista con TMZ, publicada este lunes, Cain responsabilizó a Pretti de su muerte por enfrentarse a agentes federales mientras estaba armado.

“Está entre los agentes y esa mujer. Eso es un error en sí mismo. Y hacerlo estando armado es una pésima idea”, dijo al portal.

Sobre el caso, el actor afirmó que no fueron los agentes, sino Pratt quien cometió un delito al momento del tiroteo; sin embargo reconoció que existen dudas sobre lo sucedido.

“Hay muchas preguntas por responder. Quizás estaba obstaculizando el paso. Quizás se convirtió en un objetivo simplemente por estar frente a vehículos de ICE. No lo sé”, dijo.

Cain, además de criticar la falta de cooperación de las autoridades locales, defendió a los oficiales de inmigración a quienes describió como "gente maravillosa".

“Lo último que uno quiere hacer en una situación como esa es tener un arma de fuego, estar allí y poner las manos sobre las fuerzas del orden, porque se está buscando problemas”, afirmó.

El caso de Alex Pretti sigue bajo investigación; sin embargo, las palabras generaron una oleada de críticas por parte de los usuarios de redes sociales.

"Eres un vendido y el Superman más débil de la historia", "Espero que el ICE te trate igual", "Espero que lo cancelen", "Eres un ser humano vil y un pésimo actor", "Eras mi superhéroe favorito, ahora eres un villano, realmente un ser humano cruel", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

