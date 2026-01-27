Una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos participará en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia en febrero, informó un portavoz a la AFP este martes.

La presencia de agentes del ICE en los Juegos, que se celebrarán en Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero, suscita un gran debate en Italia tras la indignación por la muerte de dos civiles estadounidenses en operaciones contra inmigrantes en Minneapolis.

“En los Juegos Olímpicos, el servicio de seguridad interna [HSI] del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales”, afirmó la agencia en un comunicado.

“Todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana”, añadió, especificando que “obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros” y que no tiene nada que ver con la actual campaña antiinmigración en Estados Unidos.

La protección de los ciudadanos estadounidenses durante los Juegos Olímpicos en el extranjero está a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado.

Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE

Italia y EU se reúnen para aclarar rol del ICE en Milán

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, se reunirá este martes con el embajador estadounidense en Roma para "aclarar" la participación de los agentes del ICE durante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Así lo confirmó hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien intentó rebajar la tensión política generada por el posible despliegue de este cuerpo de seguridad estadounidense en suelo italiano anunciando el encuentro para clarificar la situación.

"Aclaremos: no es que vengan a mantener el orden público en la calle. Vienen a colaborar en las salas operativas", explicó Tajani ante las preguntas de los medios locales al margen de un acto oficial en el Quirinal.

El encuentro busca resolver la controversia generada en los últimos días por las versiones contradictorias ofrecidas por ambas partes.

Mientras, la embajada de Estados Unidos en Roma señaló que sus agentes prestarán apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática para mitigar riesgos de organizaciones criminales.

“No son bienvenidos”

No obstante, el alcalde de Milán, el izquierdista Giuseppe Sala, aseguró poco después en una entrevista radiofónica que los agentes del ICE “no son bienvenidos” a la ciudad.

“Esta es una milicia que mata (…) Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no a [Donald] Trump por una vez?”, declaró Sala en una entrevista a la emisora RTL 102.5 Radio, en referencia al presidente de Estados Unidos.

Alessandro Zan, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Democrático de centroizquierda, calificó este anuncio como “inaceptable”.

“En Italia no queremos a quienes pisotean los derechos humanos y actúan al margen de cualquier control democrático”, escribió en X.

Agente federal agrede físicamente a manifestante en Minnesota. (25/01/26) Foto: AP

Indignación en Italia por presencia del ICE en Juegos Olímpicos

El servicio de seguridad interna (HSI, por sus siglas en inglés) es una agencia federal que, bajo el paraguas del ICE, investiga un gran número de delitos (cibercriminalidad, trata de niños, tráfico de armas y drogas, entre otros) y que, según su portal web, está también a cargo de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos “en casa, en el extranjero y en línea”.

Miles de agentes del ICE han sido desplegados por el presidente Trump en diversas ciudades estadounidenses en el marco de una campaña contra la inmigración ilegal.

Sus acciones han provocado protestas generalizadas y las recientes muertes de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, en las calles de Mineápolis han desatado una ola de indignación.

Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de ICE y luego trataron de restar importancia a su papel, indicando que solo ayudarían en la seguridad de la delegación estadounidense.

El vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, asistirán a la ceremonia de apertura en Milán el 6 de febrero.

El lunes, el ministro del Interior italiano Matteo Piantedosi aseguró que “el ICE como tal no operará nunca en Italia, puesto que la gestión del orden público, de la inmigración y de la seguridad compete a nuestras fuerzas de policía”.

“Si en algún momento, de manera hipotética, llegan unidades aisladas pertenecientes a estos organismos de seguridad estadounidenses, estarán de todas maneras desplegadas de manera funcional y no operativa”, precisó.

El presidente de la región de Lombardía, en el norte del país, que albergará una parte de las competiciones, declaró que la implicación del ICE se limitaría a la vigilancia de Vance y Rubio: “Tendrá únicamente un papel defensivo, pero estoy convencido de que no pasará nada”, declaró Attilio Fontana a los periodistas.

Poco después, su oficina precisó que Fontana respondía a una pregunta hipotética, sin que tuviese información específica de la presencia de agentes del ICE en territorio italiano.

*Con información de EFE

