Ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump y el incremento de redadas y detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no está de acuerdo con estas medidas y afirmó que los mexicanos son personas valiosas para Estados Unidos.

“En primer lugar, hemos manifestado en todos los foros, tanto con ellos en las llamadas como públicamente, que no estamos de acuerdo con él (Donald Trump). Que los mexicanos que están en Estados Unidos contribuyen de manera honesta al desarrollo de su país y al desarrollo de México”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos, señaló que también se ha reforzado el trabajo consular y se incrementó el presupuesto para los consulados, que atienden a migrantes detenidos por elementos de ICE y aseguró que abogados brindan apoyo en estas situaciones.

ICE Minneapolis, EU. (13/01/26)

Recordó que el 15 de septiembre de 2025 se hizo un sorteo especial en la Lotería Nacional donde se aportaron alrededor de 100 millones de pesos que fueron utilizados directamente para reforzar a los consulados en materia de protección a las y los mexicanos en Estados Unidos.

“Los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Si Estados Unidos es lo que es, también tiene que ver con el trabajo que hacen los mexicanos desde hace muchísimos años. La mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos tienen muchos años trabajando ya”, expresó.

Comentó que hay muchas generaciones de mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos de doble nacionalidad o de nacionalidad estadounidense, “pero que no olvidan de dónde vienen sus familias”, agregó al celebrar el trabajo que realizan las y los poblanos, particularmente en el este de Estados Unidos.

De acuerdo con datos filtrados a la cadena CBS News, autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenidas a unas 73 mil personas, la cifra más alta en la historia. Los datos revelan un aumento de 84% en la cantidad de detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Trump asumiera el poder.

