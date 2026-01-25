Más Información

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Del año dorado al Anschluss trumpiano

Del año dorado al Anschluss trumpiano

La barba de mi padre me da alergia, un cuento de Antolina Ortiz Moore

La barba de mi padre me da alergia, un cuento de Antolina Ortiz Moore

Nogales-Tucson: donde todo parece tan normal y a la vez no lo es

Nogales-Tucson: donde todo parece tan normal y a la vez no lo es

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Park City (EE.UU.), 24 ene (EFE).- y Jenna Ortega denunciaron este sábado la y los abusos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas () durante el , en un momento de protestas y tensión nacional tras un tiroteo fatal por parte de agentes federales en Minneapolis.

"Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar", dijo a EFE Portman, quien portaba un pin con la frase "fuera ICE", y se mostraba visiblemente afectada por la situación.

Este sábado, Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, falleció a manos de agentes federales de inmigración en la ciudad estadounidense de Mineápolis, tras tratar de interponerse entre agentes migratorios y ciudadanos que protestaban contra sus operaciones.

Lee también:

"Es difícil estar en un lugar así (Sundance) con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado", aseguró a EFE la actriz mexicoamericana Jenna Ortega, quien junto a Portman se encuentra en el festival de cine que se celebra en Park City, Utah, para presentar su cinta 'The Gallerist'.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores; sin embargo, los videos publicados en internet desde distintos ángulos no respaldan esa versión.

"La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno", añadió Ortega.

La muerte de Pretti representa el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en la ciudad del estado de Minesota, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE, desatando una oleada de protestas y críticas por el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.

No obstante, tanto Portman como Ortega expresaron sentirse orgullosas de la movilización ciudadana.

"Se siente como si los ciudadanos estadounidenses fueran en este momento las mejores personas del mundo, apoyándose unos a otros, a sus vecinos, a su comunidad y defendiendo su libertad", afirmó la actriz de 'Black Swan'.

Lee también:

La noche del sábado las actrices presentaron 'The Gallerist', de la directora Cathy Yan ('Birds of Prey'), junto a la estrella británica Charli XCX, que este año también formó parte de filmes como 'The Moment' o 'I Want Your Sex'.

La película es una comedia negra de suspense que sigue a Polina Polinski (Portman), una ambiciosa dueña de galería de arte que lucha por sobresalir en el competitivo mundo del arte contemporáneo.

El Festival de Sundance seguirá su programación hasta el 1 de febrero. Esta es su última edición en Park City antes de mudarse a Boulder, Colorado, tras más de 40 años de historia en la pequeña ciudad montañosa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]