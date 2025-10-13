Más Información

Natalie Portman y Gal Gadot celebran acuerdo de paz entre Israel y Gaza

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

La actriz israelí expresó su postura respecto al acuerdo de paz recientemente firmado en Medio Oriente, que busca terminar con el conflicto entre Israel y Gaza, tras más de dos años de enfrentamientos.

Durante el Festival Lumière (Cannes), Portman fue cuestionada acerca de sus orígenes y respondió: “Bueno, soy de Jerusalén, nací en Jerusalén, así que hoy es un día muy, muy emotivo”.

Portman, conocida por papeles en películas como “Thor”, “Jackie” y “El cisne negro”, celebró el acuerdo que contempla, entre otras cosas, el intercambio de prisioneros y la liberación de rehenes.

“Ver el final de la guerra hoy y la liberación... Es realmente un día trascendental, y se siente casi loco estar hablando de cualquier otra cosa que no sea celebrar, con suerte, la paz”, declaró.

En redes sociales, Gal Gadot, actriz originaria de Petaj Tikva (Israel), felicitó la liberación de 20 rehenes con vida, tras más de 738 días de cautiverio en la Franja de Gaza.

Gal Gadot celebra liberación de rehenes de Hamas. Foto: @gal_gadot (Instagram)
Gal Gadot celebra liberación de rehenes de Hamas. Foto: @gal_gadot (Instagram)


Donald Trump firma acuerdo de Paz


Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los líderes de Egipto (Abdelfatah al Sisi), Turquía (Recep Tayyip Erdoğan) y Catar (Tamim bin Hamad Al Thani), firmaron el acuerdo que estipula el fin del conflicto en Gaza.

También se informó que se espera la liberación de 1,968 prisioneros, de los cuales 154 podrían ser deportados, según asociaciones vinculadas con Hamás y la Autoridad Nacional Palestina.

En el Parlamento de Israel, Trump declaró: “Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”. Su intervención fue acompañada de aplausos del público presente.

Entre los rehenes liberados está el David Cunio, quien fue confirmado entre los 20 liberados en el marco del alto al fuego. Cunio es conocido por su aparición en la película Youth (2013).

