15 después de su estreno, "Black Swan" vuelve a los cines para sumergir a los espectadores en el oscuro y fascinante mundo del ballet, donde cada giro y cada mirada reflejan la lucha interna de Nina Sayers entre la pureza y la oscuridad.

La película de Darren Aronofsky, protagonizada por Natalie Portman y Mila Kunis, se presentará en formato IMAX.

¿De qué trata Black Swan?

Nina Sayers (Natalie Portman) es una talentosa bailarina de una prestigiosa compañía de Nueva York que consigue el papel principal de una nueva versión del "El lago de los cisnes". En esta producción debe interpretar tanto al cisne blanco, símbolo de inocencia, como al cisne negro, encarnación de la oscuridad.

Natalie Portman encarnó a Nina Sayers en "Black Swan". Foto: IMDb.

La presión del director, la sobreprotección de su madre y la competencia con Lily (Mila Kunis), otra bailarina, empujan a Nina a obsesionarse con la perfección. Pronto comienza a confundir la realidad con alucinaciones, cayendo en una espiral de locura y autodestrucción.

La cinta destaca por su fotografía, ambientación y vestuario, y se inspira tanto en la historia del ballet original como en obras como el anime "Perfect Blue" y Repulsión de "Roman Polanski", que exploran la fragmentación de la identidad y la presión psicológica.

Mila Kunins interpretó a Lily, una bailarina con habilidad nata. Foto: IMDb.

Éxito y reconocimientos

"Black Swan" recaudó más de 270 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo más de 40 premios internacionales. Recibió cinco nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Natalie Portman, quien también se llevó el Globo de Oro y el BAFTA en la misma categoría.

Dónde ver Black Swan

La película está disponible en streaming en plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV, con opción de renta. En cines, se proyectará por primera vez en formato IMAX los días 21 y 24 de agosto de 2025 en cines de Estados Unidos.

Rivalidad ficticia entre Portman y Kunis

En una entrevista con Vogue, Darren Aronofsky reveló que intentó provocar discusiones entre las actrices durante el rodaje, pero ellas no cayeron en la trampa:

“Mila y Natalie se dieron cuenta muy rápido de lo que estaba haciendo y se burlaron de mí, así que pronto se convirtió en un chiste que todos entendimos. Son muy inteligentes y detectaron cualquier truco al instante.”

El director solía comparar el trabajo de ambas, aunque siempre de manera respetuosa. Portman recuerda:

“Darren hizo un comentario al principio, algo como: ‘Sabes, Nat, Mila está bailando muy bien.’ Y yo pensé: ‘¡Por supuesto que sí! ¡Es increíblemente talentosa y la quiero mucho!’”

Mila Kunis añadió:

“Darren me decía: ‘Nat está trabajando muy, muy duro. Ni siquiera se toma sábados y domingos libres’. Entonces le enviaba un mensaje a Nat y ella decía: ‘…¿No, no es así?’ Fue divertido descubrir lo que Darren tramaba.”

En realidad, Natalie y Mila mantienen una fuerte amistad. Antes de la filmación, Portman recomendó a Kunis para el papel al saber que también había practicado ballet.