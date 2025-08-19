Más Información

sorprendió en Instagram al dejar de lado sus bailes provocativos para mostrar algo poco común: su voz en vivo mientras limpiaba su hogar. Sin embargo, lo que debía ser un momento divertido encendió las redes con críticas hacia la cantante y preocupación por sus mascotas.

En el video, publicado la mañana del lunes 18 de agosto, Britney aparece con un top naranja y short blanco interpretando una canción para sus seguidores. Aunque su voz suena algo forzada, la “Princesa del pop” parece divertirse. “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana”, escribió en el texto del clip.

Britney estaba acompañada por su mascota, un Yorkshire terrier que deambulaba por la habitación, mientras la cantante hablaba a la cámara de manera peculiar.

La cantante recibió críticas en X, donde los fanáticos expresaron preocupación por el animal: “No se puede obligar a un adulto a ir a rehabilitación ni a tomar sus medicamentos. Lo siento por ella y por todos los que la rodean. Y por sus mascotas”, “¡Pobres perros! ¡Que alguien los saque de aquí, por favor!”, “Sus pobres perros necesitan ser rescatados”, “Alguien debería hacerse cargo de sus perros”.

Asimismo, los usuarios cuestionaron la salud mental de la intérprete: “Es revelador que sus raros momentos de autenticidad solo vengan envueltos en drama, casi como si el espectáculo se hubiera convertido en su único lenguaje para los fans”, “¿Está bien?”, “Es increíblemente triste. Sus padres ya no pueden robarle, así que la dejaron sin la atención adecuada. Obviamente está muy enferma”, “Dios, ¿qué le pasó a la pobre Britney? ¿Es este el precio de la fama?”, “Ella necesita internarse. Es muy triste verlo”.

La cantante ya había subido hace una semana otro video cantando con mayor potencia, además de su habitual baile sensual con un minivestido transparente dorado, donde girasoles digitales cubrían su pecho.

