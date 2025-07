Un auto nuevo, una confusión con los pedales y un giro inesperado. Britney Spears sorprendió a sus seguidores al revelar un percance que vivió recientemente en su hogar.

La "Princesa del Pop" publicó en Instagram un video donde aparece luciendo un vestido corto negro con corazones rojos y gafas de sol. Aunque el clip captó miradas, fue el mensaje que lo acompañaba lo que realmente llamó la atención.

Spears confesó que todavía no se adapta a su nuevo auto. “Casi me estrello contra mi casa, ni modo”, escribió con naturalidad. También expresó su descontento con el vehículo, pues no tiene techo descapotable y los pedales son completamente distintos a los de su coche anterior, lo que le dificulta manejarlo.

Britney Spears narra que casi se estrella contra su casa. Foto: Instagram oficial.

Además, compartió que últimamente ha estado usando una pequeña piscina para bebés, ya que el agua fría le resulta refrescante. “En mi piscina me enfermé mucho porque hacía 100 grados… no, gracias”, comentó. Como cierre, adelantó que pronto mostrará su nuevo jardín, al que describió como “increíble”.

Una serie de incidentes domésticos

Este no ha sido el único episodio inusual en la vida cotidiana de Britney. En marzo pasado, mencionó que había quemado su baño. La confesión apareció junto a un video donde bailaba frente a una chimenea, vestida con un body de estampado leopardo.

“Hace tiempo que no bailaba. Hoy quemé mi baño, corrí como loca de regreso a casa porque tenía un pay en el horno y, honestamente, ya estoy cansada de intentar entender las cosas”, escribió entonces.

En septiembre de 2024, la cantante relató un accidente más serio: una explosión en su chimenea le provocó una quemadura en el rostro. “Estaba en mi habitación, encendí el fuego y, de repente, me explotó en la cara”, recordó.

Las llamas alcanzaron sus cejas y pestañas. “Mi cara parecía estar en llamas. Pensé: ¿serán quemaduras de segundo o tercer grado? Porque todo mi rostro estaba adentro”, explicó. El dolor fue tan intenso que no podía tocarse el rostro ni aplicarse hielo. Ya de madrugada, tomó tres Tylenol para poder dormir.

En abril de 2020, Spears también reveló que casi incendia su gimnasio debido a un accidente con velas. “Fue un accidente… pero sí, lo quemé. Pasé frente a la puerta del gimnasio y boom, llamas”, dijo en ese momento.

Por fortuna, en aquella ocasión la alarma sonó a tiempo y nadie resultó herido.

