, actriz de "La noche más oscura" e "Interestelar", estará en México la próxima semana para hablar de la relación entre México y Estados Unidos. La visita formará parte de la promoción de "Dreams", película dirigida por el mexicano Michel Franco, en la que comparte créditos con el bailarín tapatío Isaac Hernández.

Jessica Chastain relaciona historia de "Dreams" con relación México y EU

El filme se estrenará en septiembre en salas nacionales, luego de recorrer festivales como el Festival Internacional de Cine de Berlín. Ahí, Chastain comparó la historia de una mujer estadounidense y un joven mexicano que cruza la frontera.

“Provoca y profundiza en cuestiones que muchos cineastas no querrían explorar, no dice lo que está bien y lo que está mal, sino provocar el pensamiento y el debate. Hay mucho en la película, incluso en el título y en cierto sentido, ambos (países) se necesitan y tienen que aprender a jugar limpio”, expresó Jessica en la Berlinale, en febrero pasado.

Desde hacía tiempo, Jessica Chastain (a la derecha) quería trabajar con Michel Franco (al centro), tras ver su trabajo en Nuevo orden. (17/03/2025) Foto: Teorema
Desde hacía tiempo, Jessica Chastain (a la derecha) quería trabajar con Michel Franco (al centro), tras ver su trabajo en Nuevo orden. (17/03/2025) Foto: Teorema

"Dreams" es la segunda colaboración entre la actriz y el realizador mexicano (Las hijas de Abril y Nuevo orden), luego de Memoria, un drama que estrenó en marzo pasado.

“Durante años he abogado por papeles femeninos realmente complejos porque, especialmente en los EU, los personajes femeninos eran realmente como la esposa de apoyo o casi como una mártir o una santa”, dijo Chastain.

¿Cuál ha sido la relación entre Chastain y México?

La relación de la actriz de "It: Capítulo II" y "Secretos de un matrimonio" con México viene desde su infancia, cuando visitaba el país porque su abuela vivía aquí.

En el ámbito profesional, trabajó con Guillermo del Toro en "La cumbre escarlata" y fue fotografiada por Emmanuel “Chivo” Lubezki en "El árbol de la vida".

“Estoy obsesionada con la comida mexicana y con las margaritas. Cuando llegué a la Ciudad de México las quería y no las encontraba en ningún lado, ahora ya”, declaró a EL UNIVERSAL.

La última ocasión en que Chastain visitó oficialmente México fue en 2023, durante la presentación de "Memoria" en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

