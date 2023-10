Pequeña fan mexicana derrite corazón de Jessica Chastain; "muy bonita", le dice

Jessica Chastain realizó una visita a México para participar en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2023. Ahí, la actriz presentó la nueva película “Memory”, dirigida por Michel Franco.

Al llegar al evento, la famosa se dio el tiempo para convivir con sus fans mexicanos. Incluso, se tomó fotos de recuerdo y firmó autógrafos a las personas que esperaban por ella fuera del lugar.

Por medio de Twitter, ahora X, los admiradores de la galardonada al Oscar compartieron las muestras de gratitud y cariño que Chastain tuvo con ellos.

“Le pedí a Jessica Chastain que me dibujara una estrella porque quiero que sea mi primer tatuaje, y ella lo hizo con mucho gusto, después me dio un abrazo y me dijo thank you #FICM”, escribió una usuaria:

Le pedí a Jessica Chastain que me dibujara una estrella porque quiero que sea mi primer tatuaje, y ella lo hizo con mucho gusto, después me dio un abrazo y me dijo thank you 🥺 #FICM pic.twitter.com/nGOukYWvEW — Gemma 🇲🇽 T.S. (@jendukitae) October 22, 2023

Jessica Chastain convive con fan mexicana y es viral

Sin embargo, una pequeña fan llamó la atención de Jessica Chastain. Fue en la plataforma TikTok que se viralizó el momento en que la actriz quedó maravillada por una niña que asistió al festival.

“¿Cómo se dice es bonita?”, preguntó la celebridad para tratar de hacerle un elogio a la pequeña en español.

Jessica Chastain se puso de cuclillas ante la menor y en seguida le dijo “eres muy bonita”, hecho que causó furor entre los fanáticos presentes e internautas. Por supuesto, también le firmó una fotografía y la abrazó, según se aprecia en el clip original compartido por SensaCine Latam.

“Muy bonita!” 🥺🫶🏻



Jessica Chastain meeting a little fan in Mexico today. pic.twitter.com/Uf6u6HljUs — best of jessica chastain (@bestofchastains) October 22, 2023

“Qué mujer tan bella y amable, y es muy buena actriz”, “Eres humilde Jessica”, “¿Jessica Chastain aquí? Qué emociooooon”, “De haber sabido me lanzó ahí, Jessica es mi actriz favorita”, “Imagínate que Jessica te haga un cumplido”, escribieron usuarios de TikTok.





