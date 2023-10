Jessica Chastain se obsesiona con México

Morelia.— Jessica Chastain ríe cuando oye las palabras chilaquiles y tacos mexicanos. Lo hace de manera traviesa, porque su relación con México se ha estrechado en los últimos meses al haber filmado un par de películas bajo la dirección del cineasta Michel Franco: Memory y Dreams.

La primera, rodada en Nueva York, se estrenó ayer en el festival internacional de cine que se desarolla en esta ciudad, esperando su lanzamiento en EU este mismo año; mientras que en la segunda comparte créditos con el bailarín mexicano Isaac Hernández; fue hecha en la capital mexicana.

“Estoy obsesionada con la comida mexicana y con las margaritas. Cuando llegué a la Ciudad de México las quería y no las encontraba en ningún lado, ahora ya”, dice la actriz en entrevista con EL UNIVERSAL.

Memory es un drama en el que la ganadora del Oscar por Los ojos de Tammy Faye comparte créditos con Peter Sarsgaard (Batman y Jackie) y que cuenta la historia de una mujer que sufrió abuso en su niñez y la relación que entabla con un hombre que va perdiendo sus recuerdos.

La relación de la actriz con Franco fue luego de ver Nuevo orden, película del realizador mexicano ganadora en Venecia, y pronto se pusieron de acuerdo. Los agentes de ambos entraron en contacto, se le envió el guión y pocas semanas después daba el sí para trabajar en una cinta donde el presupuesto no tiene nada que ver con los que ha trabajado en cintas como La noche más oscura e It: Capítulo II.

Su personaje de Silvia es una mujer que, lejos de buscar vengarse de lo que padeció, se va acercando a la sanación, algo que permite el cine que le gusta ver y hacer.

“Comencé haciendo películas independientes, mi primer año (de carrera en cine, 2005) hice Dark shadow, que se produjo con 600 mil dólares (unos 10 millones de pesos de entonces) y es algo que me gusta, porque es tratar con artistas que dan riesgos. Para mí los personajes femeninos siempre están con la cosa de ver si gustan o no al público y no debe ser así, somos seres humanos y, así como humanos, no tenemos que gustarles a todos todo el tiempo”.

Con Franco repitió la fórmula que, desde hace años, aplica la actriz para cada personaje que hace: piensa en un perfume al cual olería, lo compra y se lo pone durante todo el proceso de preparación y en el set. Para Memory, usó esencia de aceite.

“Para cada película debo cambiar la energía, es lo que creo, así que le pongo un perfume y eso ayuda. Aquí no creo que utilice, porque ella no es seductora de esa manera, pero sí tiene un aroma a tierra”, destaca.

“Michel da la libertad para crear, es un buen escritor y desde un inicio el personaje tiene una confrontación consigo misma, en donde no se da cuenta que va ocurriendo un cambio desde adentro”.

La también actriz de El ángel de la muerte y Secretos de un matrimonio comenta que antes de su colaboración con Franco, de pequeña visitaba México porque su abuela vivía en el país. Ahora espera seguir trabajando más con el realizador mexicano. Antes hizo dupla con Guillermo del Toro en La cumbre escarlata y fue fotografiada por Emmanuel Chivo Lubezki en El árbol de la vida.

“Lo que veo es que los cineastas mexicanos comparten el gusto por la vida y la curiosidad, porque aunque son muy diferentes, hay una especie de sensación de felicidad en el set y ellos están creando un nuevo lenguaje en el cine”, indicó minutos antes en una conferencia de prensa.

Memory está por ser lanzada en EU buscando posicionarse en la carrera por el Oscar; dice que será una gran historia cuando se vea.

Con la huelga

Jessica, quien estuvo en la capital michoacana junto con su compañero de reparto Sarsgaard y el realizador Franco, indica que la huelga de actores en Estados Unidos se encuentra atascada luego de que los estudios se levantaron de la mesa de negociación.

“Los actores no son los únicos que están sufriendo en este momento, hay mucha gente que está perdiendo su hogar, su derecho a la salud, el 87% de la Unión (de histriones) no tiene acceso a la salud”, considera Chastain.

“La IA (Inteligencia Artificial) exige otra protección, hay que cambiar la manera en que se comparten la regalías, la huelga ha sido la más larga que ha existido y no vamos a detenernos hasta tener un contrato justo”, apuntó en su encuentro con la prensa.

A la par del estreno de Memory y la preparación de Dreams, Chastain alista dos filmes: The division y Mother’s instict, así como la serie The Savant.

Franco se concentra también en la producción de La sombra del Catire, que dirigirá Jorge Hernández Aldana y protagonizarán Francisco Denis, Giovanny García y Tatiana Mabo.