Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

La escena del regional mexicano se vistió de luto nuevamente con la muerte de Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, durante un ataque armado en el que también resultaron heridas dos personas que lo acompañaban.

De acuerdo con medios locales, el cantante se encontraba al interior de una pensión vehicular cuando dos sujetos irrumpieron en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones. Barajas perdió la vida al instante y sus acompañantes sufrieron graves lesiones.

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras el reporte de los disparos, ahí confirmaron que Barajas ya no presentaba signos vitales, mientras que sus acompañantes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Jalisco destacó que ya han iniciado con las investigaciones para esclarecer los hechos; sin embargo, información extraoficial indica que se habría tratado de un ajusto de cuentas.

En 2023, el cantante recibió amenazas por parte del crimen organizado.

