El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este jueves una conversación con el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, con quien abordó los desafíos en materia de seguridad.

Esto, tras la reciente llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario Donald Trump.

En un comunicado conjunto entre ambos países, se informó que De la Fuente y Rubio reafirmaron la importancia de la alianza entre Estados Unidos y México, "basada en el respeto mutuo a la soberanía, al tiempo que reconocieron que se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas".

"Ambos líderes reconocieron que, a pesar de los avances, persisten importantes desafíos", se indicó.

Acordaron también que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, para realizarse el próximo el 23 de enero, debe seguir implementando "medidas concretas" para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener "resultados significativos" para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas que cruzan la frontera.

Además, acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a las iniciativas de seguridad transfronteriza.

Acordaron los secretarios convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, en febrero, para conmemorar el primer aniversario del inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

"Esta reunión de alto nivel brindará la oportunidad de evaluar los avances, identificar deficiencias y definir expectativas claras para una mayor colaboración", destacaron.

